Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов

В американском городе Макминвилл, штат Орегон, золотистый ретривер откопал во дворе дома пакет с героином. Об этом сообщает KATU News.

Хозяева собаки подумали, что пес нашел под землей капсулу с посланием к потомкам. Они достали из ямы пакет и сняли на видео момент его вскрытия.

Разглядев содержимое находки, владельцы ретривера позвонили в полицию. Прибывший по вызову офицер установил, что собака выкопала 425 граммов героина. По данным новостного портала, такое количество наркотика стоит около 85 тысяч долларов (пять миллионов рублей).

Шериф округа Ямхилл Тим Свенсон вынес благодарность собаке. Он вручил ретриверу официальную наградную ленту и назначил его почетным членом отряда полицейских собак, занимающихся поиском наркотиков.

В марте сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка поймали пса-наркокурьера с 10 килограммами героина.