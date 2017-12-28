Первый за год обмен пленными в Донбассе: как это было

На линии соприкосновения в Донецкой области в среду произошел обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Украинская сторона передала ДНР и ЛНР 233 задержанных - в обмен на освобождение 74 человек.

"Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!" — написала в "Фейсбуке" представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

По данным СБУ, 73 человека были переданы ЛНР и 160 — ДНР.

Передача прошла в два этапа в двух разных пунктах в районе Горловки: сначала происходил обмен между Киевом и ЛНР, затем — с ДНР.

Как передает корреспондент Би-би-си, первый этап обмена начался в 10 км от контрольно-пропускного пункта "Майорск"в 15:00 мск, хотя изначально был запланирован на 13:00.

Второй этап начался на самом КПП через полтора часа.

В рамках первого этапа на подконтрольную Киеву территорию передали 16 человек, которые находились в плену у ЛНР.

Среди первых освобожденных — контрактник из Львова Валентин Богдан, попавший в плен зимой 2016 года, и фанаты луганской "Зари" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, которые были задержаны в Луганске 10 октября 2016 года и приговорены к 17 и 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

С места событий

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко, Харьков:

Журналисты ожидали прибытия вертолетов с только что освобожденными из плена украинцами в харьковский аэропорт уже третий час, когда в терминал вошла неприметная женщина с потрепанной сумкой в руках.

Зинаида Литвинова не питала особых иллюзий, что ей удастся увидеть Романа Фурсова, еще несколько часов назад бывшего узником так называемой ЛНР.

"Маму бы на взлетную полосу пустили. Жену, там. А теща — это же дальний родственник считается, да? Но кто же знал, что они в Харькове сделают посадку? Все в Киев уехали. А я вот даже копию паспорта его взяла. А его хоть бы на чуть-чуть увидеть, приободрить", — сокрушалась она.

Когда вертолеты все же садятся на взлетной полосе, на улице уже совсем темно.

Петр Порошенко, прилетевший в одном из них, называет состоявшийся в среду обмен "вторым рождением" для 73 украинцев, вернувшихся на подконтрольную Киеву территорию.

"Вы возвращаетесь в другую страну — свободную, демократическую, реформированную", — говорил он.

Журналисты реагируют на слова президента Украины тихими смешками. Сами недавние пленные, многие из которых провели в заключении не один год, казалось, не обращают на высокопарные речи президента никакого внимания. Им не до того.

Один из них, Алексей Кириченко, отвечая на вопрос журналистов, сколько времени он пробыл в плену, говорит: "Три года, четыре месяца — 1215 дней".

Еще недавно у него в руках был букет красных роз: он оказался единственным освобожденным, к которому на взлетную полосу харьковского аэропорта допустили родных. Он признает, что, возможно, реагирует на окружающую его действительность не очень адекватно. Отвечает на вопросы немногословно.

"Какое ваше самое большое желание сейчас?" — не отпускают Алексея журналисты.

"Сказать вам "до свидания", — с улыбкой отрезает он и уходит к маме.

На этот момент большая часть освобожденных уже погрузились в транспортный самолет, который вот-вот взлетит в направлении Киева.

"А где теща?" — вдруг вспоминает кто-то их журналистов.

Зинаиде Литвиновой прорваться на "взлетку" так и не удалось. Роман Фурсин, солдат инженерных войск, впервые после плена увидит родное лицо не в родном Харькове, а через час, в Киеве. Но это для только что освобожденного Романа Фурсина, в сущности, не имеет никакого значения.

В процессе обмена пленными с ДНР освобожден в том числе харьковчанин Алексей Кириченко, находившийся в плену дольше всех других украинских военнослужащих.

Он попал в плен еще 2 сентября 2014 года в Старобешево после того, как несколько дней выходил из окружения, в которое его часть попала в районе Саур-могилы.

Представитель ЛНР сообщила, что Луганску со стороны Киева переданы 75 пленных вместо 99 заявленных ранее.

Как сообщила ранее уполномоченный по правам человека в Украине Валерия Лутковская, 43 человека из "списка 306" отказались от передачи ДНР и ЛНР и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Корреспондент Украинской службы Би-би-си Жанна Безпятчук:

"Герои, герои", — скандировали украинским пленным, когда те выходили из автобусов. За этим процессом безмолвно, несколько сурово наблюдали сотни мужчин, стоявших напротив.

Держа большие дорожные сумки в руках, они группировались возле автобусов и тента, где проверяли их личности и уточняли, готовы ли переехать на территории, контролируемые ЛНР и ДНР. Представители Красного Креста опрашивали каждого на этот предмет.

Выяснилось, что из первой группы на обмен, насчитывающей 99 человек, 24 отказались в итоге ехать в оккупированные Луганск и Донецк.

Причины у каждого свои. "Все мои родные в Украине", — объясняет такое свое решение Вадим Киналь из Николаева. По его словам, в Украине он был осужден за "свою ошибку", связанную неким образом с тем, что поехал во время войны на территорию сепаратистов.

Что именно это была за "ошибка", он отказывается уточнять.

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с первыми освобожденными и поздравил их. "Каждый шаг (переговоров) находился на его личном контроле", — сказал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Донецкая партия

"Омбудсмен ДНР Дарья Мороза настояла на проведении второго этапа обмена на подконтрольной нам территории. Вместе с группой по обмену по направлению к КПП "Майорск" следуют автобусы со всеми пленными, находившимися на территории Украины", — сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю за режимом прекращения огня (СЦКК).

Перед обменом сверяются списки освобождаемых, на месте присутствуют представители Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Как заявил представитель ДНР в СЦКК, из-за того, что украинская сторона не перекрыла дороги, ведущие к месту обмена, украинские военнопленные (16 человек, содержавшиеся в Луганской области, и 58 — в Донецкой) были вынуждены оставаться в промежуточном пункте, дожидаясь, пока пройдет транспортный поток.

Группа обмена с украинской стороны также задержалась на пути к КПП. Как передавал корреспондент Би-би-си, несколько задержанных заявили, что не хотят возвращаться на территорию, подконтрольную сепаратистам. В самопровозглашенных республиках ранее заявляли, что согласны на обмен только в том случае, если им будут переданы не менее 304 человек.

Со стороны Киева в организации и сопровождении обмена пленными участвовали вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская, а также представители СБУ. Колонну сопровождали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК).

Точное время и место, где будет проведен обмен, до последнего момента держались в тайне. Журналистов заранее известили лишь о том, что рано утром им надо собраться в гостинице в Краматорске.

Накануне обмена, 26 декабря, глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, которым "помиловал" подлежащих обмену украинских пленных. В среду аналогичный указ подписал и.о. руководителя ЛНР Леонид Пасечник.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий призвал всех верующих молиться за то, чтобы обмен прошел успешно и освобожденные украинские солдаты смогли встретить рождественские праздники дома.

При посредничестве патриарха

Провести обмен по формуле "306 на 74" до рождественских и новогодних праздников хотели как в Москве, так и в Киеве, однако переговорщикам никак не удавалось согласовать окончательные списки и дату.

Накануне последнего в 2017 году заседания контактной группы в Минске все стороны переговоров уже весьма скептически оценивали перспективы проведения обмена до Нового года. При этом Москва и Киев традиционно обвиняли в срыве обмена друг друга.

Договориться об обмене пленными сторонам удалось лишь 25 декабря. Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил об этом в Москве в Свято-Даниловом монастыре после встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В этой встрече также приняли участие и.о. главы ЛНР Пасечник и лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, приходящийся кумом российскому президенту Владимиру Путину. "Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен", — заявил Захарченко журналистам.

Позже эту информацию подтвердила вице-спикер Верховной рады Украины и участник переговоров в Минске Ирина Геращенко: "Мы в рамках освобождения передадим 306 из тех, где это позволяет украинское законодательство", — написала она в своем "Фейсбуке".

Уже после того, как обмен был анонсирован, российский представитель в контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил, что "планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми — это первый этап" по полному освобождению всех удерживаемых лиц.

"Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых, несмотря на любое возможное противодействие, — заявил Грызлов. — Контактная группа работает и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц".

Тюрьмы и колонии

Как стало известно Русской службе Би-би-си, в окончательные списки на обмен не попали ни россияне, отбывающие наказание в украинских тюрьмах по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины, ни находящиеся в российских тюрьмах украинцы.

Еще в середине декабря адвокат Виктор Чевгуз заявил, что в списках на обмен нет россиянина Виктора Агеева, о попадании в плен которого Би-би-си рассказала в июне.

Адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко и участвовавший в других громких процессах против украинцев в России, накануне обмена сообщил Би-би-си, что по его данным, не будут выданы и остающиеся в российских колониях граждане Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли попасть под обмен, например, режиссер Олег Сенцов, 25 декабря сказал: "Процесс [согласования обмена] настолько чувствительный, что сейчас лучше о каких-то деталях не говорить".

"Не отказывались"

Адвокат Валентин Рыбин, защищавший сотрудника российского ГРУ Евгения Ерофеева, опубликовал в "Фейсбуке" список из восьми фамилий тех, кто "по состоянию на 14:20 не поехали на обмен". Среди них — гражданин России Евгений Мефедов, долгое время находившийся под арестом по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. "Украина предоставляет недостоверную информацию о том, что они отказались от обмена!" — написал Рыбин.

14 декабря Приморский районный суд Одессы отменил Мефедову меру пресечения в виде содержания под стражей. В прокуратуре Одесской области тогда заявили: "Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований".

Предновогодний обмен

С предыдущего обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР прошел год. В декабре 2016 года при посредничестве Украинской православной церкви Московского патриархата и патриарха Кирилла, в частности, был освобожден украинский военнослужащий Тарас Колодий — последний из защитников Донецкого аэропорта, который пробыл в плену почти два года.

В ответ представители Службы безопасности Украины освободили граждан России Владимира Безобразова и Владислава Кондалова. Кондалов принимал участие в боевых действиях на стороне ЛНР, а Безобразов был задержан в Одесской области и обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В последующий год стороны в рамках минского процесса неоднократно возвращались к теме обмена пленных, но сдвинуться с мертвой точки им долго не удавалось.