Первый вице-премьер Украины рассказал о плане европейской поддержки Киеву

Литовский Сеймас инициирует так называемый "план Маршала" для Украины, который предусматривает минимум 5 млрд евро в год на поддержку реформ, сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"С Анной Гопко (народный депутат, председатель комитета Верховной рады по иностранным делам — ИФ) обсуждение литовского плана для Украины на 2017-2020 гг. и "Нового европейского плана для Украины" (т. н. "план Маршала"). Эта инициатива литовского Сеймаса предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь Украине в контексте евроинтеграции", — написал Кубив в фейсбуке.

Он отметил, что речь идет минимум о 5 млрд евро ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие страны.

"Сейчас проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование "группы друзей" Украины и нужной поддержки плана для его воплощения", — сообщил вице-премьер.

В конце марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко сообщал, что ожидает от европейских партнеров шагов по созданию "плана Маршалла для Украины".

"Замечательная весть с Мальты по результатам моего визита для участия в конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье Европейской народной партии за одобрение по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "плана Маршалла для Украины", — писал украинский лидер в своем фейсбуке.

Согласно тексту резолюции, ЕНП призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.