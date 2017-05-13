Первый штраф по "акту Магнитского": компания сына вице-президента РЖД выплатит США 6 млн долларов

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, выплатит властям США 5,9 млн долларов, чтобы избежать дальнейших разбирательств. Документ опубликован на сайте Минюста США. Как отмечает РБК, это первый подобный случай в рамках применения "акта Магнитского".

Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании около 230 млн долларов, похищенных из бюджета России. В США были заблокированы ее счета на сумму около 28 млн долларов. Сумма урегулирования составляет около 3% от того, что первоначально требовали с Prevezon. По словам адвоката компании Фейт Гэй, владелец компании Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой.

Гэй утверждает: соглашение подразумевало, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России. Это и позволило разблокировать счета компании.

Единственным владельцем Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, является Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В декабре 2015 года Петру Кацыву пришлось опровергать заявление Hermitage Capital (она подавала иск в США) о том, что он пытался договориться о прекращении дела в отношении Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности ФБР и Минюсту США.

Дело в отношении Дениса Кацыва тянулось в США несколько лет — с сентября 2013 года. Оно возобновилось в конце января 2017 года с новым судьей. Следующее заседание — его помогла предотвратить выплата — было намечено на 15 мая.

"Акт Магнитского" был принят конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Изначально он был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. Документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов в американских банках.

Сотрудник фонда Hermitage Capital, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Магнитского Уильям Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитского арестовали после того, как тот вскрыл коррупционные схемы, к которым оказались причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.