Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"

Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии Юлии Самойловой в "Евровидении" в Киеве, заявляет, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом, передает "Интерфакс".



"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения", — говорится в заявлении Первого канала, которое было озвучено в эфире программы "Время" в четверг.

В нем подчеркивается, что "страна-вещатель должна обеспечить всем участникам возможность получить визу на весь период проведения мероприятия", а "отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса".

Также в нем говорится, что "Европейский Вещательный Союз (EBU) не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом"

"Первый канал действовал в полном соответствии с правилами "Евровидения" и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет", — говорится в сообщении

Предложение дистанционного участия



Ранее в четверг в Европейском вещательном союзе (EBU) предложили обеспечить участие российской конкурсантки "Евровидения-2017", организовав трансляцию ее выступления на Первом канале.

"Учитывая, что запрет на въезд (Самойловой на Украину — ИФ) может быть оставлен в силе украинскими властями, EBU усиленно работал над поиском решения, чтобы поддержать неполитический характер песенного конкурса "Евровидение", и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу дать Юлии Самойловой возможность принять участие в конкурсе в этом году и выступить в прямом эфире по спутниковой трансляции", — говорится в заявлении EBU.

При этом в организации подчеркнули, что "все еще надеются на то, что руководство Украины не будет применять запрет на въезд и найдет выход, соответствующий девизу конкурса "Да здравствует разнообразие!"

Самойлова — российская певица, выбранная представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве с песней "Flame Is Burning". Она родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Инвалид 1-й группы с диагнозом спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана, певица передвигается в инвалидной коляске.

Накануне в Службе безопасности Украины сообщили, что приняли решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой из-за ее поездок в Крым.

В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.

Тем временем, в пресс-службе Первого канала заявили, что Самойлова сможет представить Россию на "Евровидении" в 2018 году, в случае если Украина не изменит своего решения.

Сама певица считает, что ситуация вокруг ее участия в "Евровидении" может измениться, и продолжает заниматься.