Президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту президента США подписал указ, который восприняли как подготовку к отмене введенной Бараком Обамой системы медицинского страхования, известной как Obamacare.

Также в свой первый день Трамп направил в сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации, предложил провозгласить новый национальный праздник и вернул в Овальный кабинет бюст Уинстона Черчилля.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Барбара Петт-Ашер, Трамп задолго до первого дня в офисе решил, что его первыми действиями на посту президента будет подписание прямых указов, которые не требуют одобрения конгресса. Это позволит ему быстро набрать политические очки у своего электората перед тем, как начать действительно сложную работу по "проталкиванию" более конкретных и весомых документов через палаты парламента.

Кроме того, как заявил в "Твиттере" пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер, Трамп подписал прокламацию о новом празднике, объявляющую один из дней года Национальным днем патриотизма. На какую дату Трамп назначил новый праздник и чем он будет отличаться от остальных патриотических праздников США, пока не сообщается.

Реформа Обамы

Дональд Трамп в соответствии со своими предвыборными обещаниями намерен как можно скорее отменить проведенную предыдущим главой государства Бараком Обамой реформу, вызывавшую массу споров.

Подписанный им указ адресован профильным ведомствам и предписывает им "минимизировать экономическую нагрузку" на компании, вынужденные в соответствии с законом Обамы оплачивать медстраховку своих сотрудников, пояснил глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус. Других деталей он не раскрыл.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку.

Благодаря этой реформе сейчас медицинской страховкой обладают на 20 млн американцев больше. В результате, если до реформы страховку имели около 85% из них, то сейчас ею охвачен примерно 91% жителей США.

Подавляюшее большинство обладателей новой страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, Obamacare обязывает всех американцев завести себе медстраховку — в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.

Закон был принят в 2010 году только демократами, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

Пока Трамп так и не предложил альтернативы непопулярному среди республиканцев закону.

После личной встречи с Бараком Обамой Трамп заявил, что готов сохранить некоторые элементы системы медицинского страхования.

Новая администрация

Вторым документом, который подписал Трамп, стал указ о назначении генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны в исключительном порядке.

Исключение для Мэттиса состоит в том, что его назначают на должность спустя менее семи лет после ухода из армии, что запрещено законом США, однако с согласия конгресса может быть сделано исключение.

Еще одним указом Трамп назначил генерала в отставке Джона Келли на пост главы министерства внутренней безопасности.

Ранее стало известно, что сенат утвердил кандидатуру Джеймса Мэттиса на посту министра обороны США. Кандидатуру Келли сенаторы также утвердили. Оба министра уже принесли присягу.

Кроме того, Трамп направил в сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации.

В списке также содержатся предложения по назначениям посла США в ООН, представителя в Совете Безопасности, чрезвычайного и полномочного посла в КНР, представителей в крупных международных финансовых институтах.

Джеймс Мэттис — первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.

Чехарда с бюстами

В ходе визита прессы в Овальный кабинет журналист Time Зик Миллер заметил, что из комнаты исчез бюст борца за права меньшинства Мартина Лютера Кинга-младшего, который предыдущий президент Барак Обама в свой срок установил взамен бюста легендарного британского премьера Уинстона Черчилля.

Бюст Черчилля, подаренный администрации Джорджа Буша-младшего британскими властями в 2001 году, журналист вновь увидел на месте.

Зик Миллер написал о перестановке в "Твиттере", и довольно быстро на Трампа вновь посыпались обвинения в расизме.

Однако позже оказалось, что бюст Кинга никуда не делся. Как признался сам Миллер, он просто не заметил его, так как бюст был "загорожен дверью и объектом безопасности". Теперь в Овальном кабинете Черчилль и Кинг соседствуют.