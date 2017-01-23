В США одновременно завязываются два процесса. У многочисленных поклонников Барака Обамы формируется представление о нем как о новом Джоне Кеннеди. Одновременно администрация Дональда Трампа принялась оптом и в розницу стирать историческое наследие предшественника, начав с веб-сайта Белого дома.

Как пишет редактор консервативного журнала National Review Рич Лаури, Обама вписывается в тот же образ, что и покойный демократ Кеннеди, то есть "молодой президент; фотогеничный мужчина с пригожим семейством, символ смены поколений; оратор, способный на взлеты вдохновляющей риторики; и если не вполне бонмотист, то говорун со склонностью к глумлению над противоположной стороной", передает Русская служба БИ-би-си.

С того момента, как Трамп принял присягу, прошло всего несколько минут, и вертолет с бывшим президентом на борту, возможно, еще не успел приземлиться в аэропорту, откуда Обамы вылетят на отдых в Калифорнию, а с сайта уже исчезли некоторые разделы.

Вступив в должность 20 января 2009 года, администрация Обамы убрала с сайта висевшие там речи бушевской эпохи. В пятницу точно так же поступили с сотнями речей обамовской эры помощники Трампа.

Сейчас на сайте висит лишь одна речь, которую произнес в пятницу на инаугурации новый хозяин Белого дома.

С сайта убрали разделы о борьбе с климатическими изменениями и за права ЛГБТ-сообщества, которое приняло это обстоятельство в штыки.

"Мы готовы на все, чтобы защитить нашу общину и наш прогресс!" — заявил Чед Гриффин, президент организации "Кампания за права человека", которая борется за права геев.

Стена и другие планы Трампа

На сайте можно узнать о планах администрации Трампа, таких как постройка стены на мексиканской границе или пересмотр торговых договоров с Канадой и Мексикой, чьи лидеры скоро встретятся с новым американским президентом.

Стена потребует многомиллиардных ассигнований, которые может дать только Конгресс, а против нападок Трампа на соглашения о свободной торговле уже высказалась влиятельная Торговая палата США, заметившая, что благодаря одному договору с Мексикой работой обеспечены 6 млн американцев.

На сайте же имеется предупреждение, что если Канада и Мексика не согласятся пересмотреть условия заключенного еще Биллом Клинтоном Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), то США из него выйдут.

Что до стены на огромной границе с Мексикой, то на сайте говорится, что она остановит незаконную иммиграцию, ударит по уличным бандам, сократит кровопролитие и перекроет дорогу наркотикам.

Новая администрация забрала себе официальный адрес пользователя в Твиттере @potus (President of the United States), которым до пятницы пользовался Обама, а архив обамовских твитов получил новый адрес @potus44.

Не успев появиться на свет, новый сайт уже навлек на себя нарекания за ошибки. Например, в разделе, в котором выражается поддержка Трампа правоохранительным органам, сказано, что число убийств в Вашингтоне подскочило на 50%.

Тогда как городские власти говорят, что оно сократилось в 2016 году на 17%.

В разделе, посвященном внешней политике, говорится, что "разгром "Исламского государства" и других исламских террористических группировок будет нашим главным приоритетом".

Обама заявил в 2014 году, что ИГ "не является исламским". Во-вторых, прошлая администрация никогда не ставила ИГ в число своих главных приоритетов, которыми считались у нее Россия и Китай.

Сайт новой власти обещает увеличить вооруженные силы США и отмечает, что размер авиации и флота страны сейчас гораздо меньше, чем в прошлом. Это пункт включает развертывание "самой современной системы ПРО", способной отразить атаки со стороны Ирана и Северной Кореи.

Экономическая политика

Как говорится в экономическом разделе сайта, Трамп ставит себе целью добиться того, чтобы темпы роста экономики США снова составили 4% в год и чтобы в ближайшие 10 лет в стране было создано 25 млн новых рабочих мест.

Новый президент США намеревается сократить налоги всем категориям американцев и корпорациям. Как отмечает газета Wall Street Journal, на сайте не указывается, какие меры примет новая администрация для того, чтобы сокращение налогов не повлекло за собой увеличения дефицита госбюджета. В прошлом этот пункт вызывал бурные споры между политиками и законодателями.

Среди первых мероприятий администрации Трампа была отмена недавнего распоряжения Обамы о снижении ставки, под которую американцы могут взять ссуду на покупку дома. Речь шла о сокращении где-то в полпроцента. Домовладелец, взявший в банке 200 тысяч долларов, экономил бы в среднем 500 долларов в год.

Этот шаг огорчил часть избирателей и такие влиятельные бизнес-организации, как Национальная ассоциация риелторов и Национальная ассоциация домостроителей. Наблюдатели считают, что эта мера была уступкой твердокаменным республиканцам, которые считают, что правительству ни к чему соваться в эту сферу. Эта фракция вообще с радостью избавилась бы от большинства нововведений, которые провел президент Рузвельт в рамках своего Нового курса и которые она считает слишком социалистическими.

То, что Трамп принял такое решение, удивило аналитиков, которые раньше не замечали, чтобы Трамп тяготел к республиканским догмам. Он баллотировался как республиканец, но больше звучит как независимый кандидат, и его инаугурационная речь содержала нападки на элиты обеих американских партий.

"Сжить со свету" Obamacare

Важнее всего было то, что Трамп сделал первый шаг к отмене медицинской реформы, или Obamacare, которая стала самым знаковым свершением его предшественника. Трамп не может просто взять и упразднить Закон о доступном медобслуживании, принятый Конгрессом, но в пятницу вечером он по сути дела разрешил всем правительственным органам США игнорировать правила и нормативы, которые присовокупил к закону Обама.

Подписанный Трампом указ уполномочивает чиновников делать поблажки пациентам, страховым компаниям, больницам, врачам, фармацевтическим фирмам и всем другим, кого касается Obamacare. Указ не содержит списка конкретных требований, которые теперь может отменять или облегчать федеральные ведомство, но он, видимо, затрагивает введенные законом налоги и обязанность американцев обзаводиться медстраховкой или платить штраф.

Это значит, что страховку перестанут покупать многие молодые и здоровые люди, которые завели ее лишь из-под палки, а теперь с радостью от нее избавятся, благо Трамп не снял со страховых компаний обязанность продавать страховку всем нуждающимся, даже если у них обнаружилась серьезная и дорогостоящая болезнь.

В результате иссякнет важный источник денег на медобслуживание. Это со временем загонит Obamacare в могилу, в которую Трамп клялся опустить реформу в ходе предвыборной гонки.

"Администрация Трампа хочет сжить Закон о доступном медобслуживании со свету и необязательно будет дожидаться, пока это сделает Конгресс", — объясняет Ларри Левит из Фонда семьи Кайзеров, изучающего проблемы здравоохранения.

В пятницу вечером заведующий аппаратом Белого дома Райнс Прибус приказал всем федеральным ведомствам пока "повременить" с исполнением всех распоряжений предыдущей администрации, изданных после 28 декабря, но еще не напечатанных в официальном бюллетене Federal Register, то есть еще не вошедших в силу.

Речь, в частности, идет о нормативах, которые ввело министерство энергетики США в рамках борьбы с выбросами парниковых газов.

Ликвидация наследия Барака Обамы только начинается и будет идти еще долго, но он уже и так завоевал место в истории США, став первым чернокожим президентом страны и заметно толкнув ее влево.