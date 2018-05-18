18.05.2018, 12:30

Первая женщина-директор ЦРУ: сенат США утвердил кандидатуру Джины Хаспел

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NEWSru.com
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Gina Haspel
Gina HaspelFoto: HANDOUT, AFP

Сенат США большинством голосом утвердил кандидатуру Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления. Она стала не только первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ, но и первым директором, который хорошо знает русский язык.

Как сообщает агентство Reuters, из 100 сенаторов за назначение Хаспел выступил 51 парламентарий, а против — 43. Одним из тех, кто не поддержал ее кандидатуру, стал один из лидеров Республиканской партии США Джон Маккейн. Несмотря на то что он отсутствовал в сенате при голосовании из-за проблем со здоровьем, Маккейн попросил коллег голосовать против.

В начале мая ЦРУ впервые рассекретило некоторые подробности рабочей биографии Хаспел. В биографической справке, опубликованной ведомством, говорилось, что женщина, начавшая свою карьеру в ЦРУ в 1985 году, в 1990-е работала в европейском и евразийском подразделениях ведомства, курируя, в частности, российское направление.

В ЦРУ не уточняли, в каких именно странах служила Хаспел и чем занималась по своему российскому профилю. В это же время, по информации СМИ, у нее была "15-летняя тайная командировка в России".

"Хаспел работала в России под прикрытием — ее биография до сих пор тщательно цензурирована и подчищена не только для широкой общественности, но и для членов сената, обладающих самым высоким уровнем доступа к секретной информации. До настоящего времени о ее пребывании на территории Советского Союза, а затем Азербайджана и России широкой публике было неизвестно", — писали журналисты BBC.

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Эту информацию ранее подтвердили источники CBS News: в Баку Хаспел в конце 1990-х руководила местной резидентурой ЦРУ и была вовлечена в успешную операцию по поимке двух человек, обвиняемых в нападениях на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году. Одновременно с этим она была главой американской резидентуры в Анкаре, хорошо изучив при этом турецкий язык.

После терактов 11 сентября 2001 года Хаспел была переведена в Центр противодействия терроризму — тогда ведомство всерьез взялось за жесткие антитеррористические операции. Сама Хаспел вскоре возглавила отделение ЦРУ в Таиланде, где использовались так называемые усиленные допросы, которые правозащитники называют пытками.

В 2004 году методы ЦРУ частично стали достоянием общественности. Хаспел и ее босс Хосе Родригес оказались в фокусе расследования об уничтожении записей допросов.

Расследование продолжалось несколько лет, в это время Хаспел продолжала работать в Центральном разведуправлении и в последствии была оправдана действующим тогда заместителем руководителя ЦРУ. По его мнению, Хаспел просто выполняла приказ своего руководства, а не проявляла личную инициативу.

Однако именно эти факты ее биографии и стали главным камнем преткновения, когда президент США Дональд Трамп в марте этого года впервые объявил о том, что выдвигает кандидатуру бывшей шпионки на должность главы ЦРУ.

9 мая Джина Хаспел, выступая на слушаниях сенатского спецкомитета по разведке, заверила, что в случае утверждения ее директором ЦРУ она не станет возрождать программы пыток террористов и подозреваемых в причастности к террористической деятельности даже при получении соответствующего указания от президента США.

Ранее, впрочем, газета The Washington Post писала, что Джина Хаспел выражала желание отказаться от назначения на пост главы ЦРУ. На совещании в Белом доме она якобы заявила, что дискуссия на слушаниях в сенате может нанести ущерб ее репутации, а также репутации всего Центрального разведывательного управления.

Спустя несколько часов после совещания группа чиновников Белого дома, в том числе помощник президента по законотворческой деятельности Марк Шорт и пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, несколько часов уговаривали Хаспел придерживаться намеченного плана, отмечало издание.

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