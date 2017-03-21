Первая приехавшая в Литву семья беженцев лишена вида на жительство

Семья иракских беженцев, которую в декабре 2015 года первой перевели в Литву по программе Евросоюза о переселении беженцев, лишилась права на жительство в Литве, поскольку вовремя не вернулась, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

По данным Департамента миграции, семья из 4 человек покинула Литву больше 6 месяцев назад и сейчас находится в Швеции. Пока она не лишена дополнительной юридической защиты, которая дает право на временное проживание в Литве, поэтому если они вернутся, смогут еще раз обратиться за разрешением.

"Статус (дополнительной юридической защиты — прим.) они сохранили, поскольку положение у них на родине не изменилось, и мы не видим смысла его пересматривать. Но что мы сделали: поскольку их больше 6 месяцев нет в Литве, мы лишаем их временного вида на жительство в Литве, т.е. статус остается, а документ упраздняется", — сказала BNS глава департамента Эвелина Гудзинскайте.

Без вида на жительство они не смогут перемещаться в шенгенском пространстве, если их задержат, то в любой стране они будут нелегальными иммигрантами. По словам Гудзинскайте, у департамента нет информации о том, что семья делает в Швеции. Если они там живут нелегально, то шведская полиция должна вернуть их в Литву. Гудзинскайте не исключает, что иракцы могли найти работу в Швеции и узаконить там свое пребывание. В таком случае им ничто не угрожает.

На данный момент это единственная переведенная в Литву по соглашению с ЕС семья, которая была лишена вида на жительство. Департамент миграции Литвы отказал двум семьям беженцев (10 лицам) в выдаче вида на жительство в Литве — они живут в Центре для беженцев в Рукле и обжаловали решение департамента в суде.

По словам Гудзинскайте, после проверки информации об этих семьях выяснилось, что в Ираке их жизни никакая опасность не грозит. По соглашению с ЕС, Литва до сентября 2017 года должна принять 1105 беженцев. На данный момент принято 262 человека, несколько из них поселились в Литве, а около 180 уехали в другие страны.