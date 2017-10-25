Перезагрузка отношений, или Зачем Штайнмайер приехал в Москву?

Франк-Вальтер Штайнмайер возобновил традицию визитов президентов Германии в Россию. Но о нормализации германо-российских отношений говорить пока рано. DW - с подробностями.

В среду, 25 октября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) прибыл с визитом в Москву. Тем самым он возобновил традицию, прерванную его предшественником на посту главы государства.

Все президенты объединенной Германии считали своим долгом побывать с визитом вежливости в России. Исключение составил Йоахим Гаук (Joachim Gauck), занимавший пост президента ФРГ с 2012 до 2017 года. Гаук — бывший восточногерманский правозащитник и священник — испытывал стойкую неприязнь к хозяину Кремля Владимиру Путину — в прошлом сотруднику КГБ — и почти не скрывал этого.

Прохладная встреча во дворце Bellevue

Встречались они только один раз. Было это в начале лета 2012 года, когда Владимир Путин, только что завершивший "рокировку" с Дмитрием Медведевым, заезжал в Берлин по пути в Париж.

Немецкие телезрители тогда смогли сами увидеть, в какой именно атмосфере проходила та встреча президентов Германии и России. На ступеньках своего дворца Bellevue Гаук лишь на мгновение натянуто улыбнулся, руки Путину не подал и, отвернувшись от телекамер и фоторепортеров, быстро увел гостя внутрь. 45 минут спустя, после записи в книгу почетных гостей, рукопожатие согласно протоколу все-таки состоялось. Но длилось оно от силы две секунды и было лишено какой бы то ни было теплоты или сердечности.

В ходе беседы же, по официальной терминологии пресс-службы федерального президента, состоялся "очень откровенный" обмен мнениями на тему правовой государственности. В переводе с дипломатического на нормальный язык это означает, что два президента крупно поспорили, причем, каждый остался при своем мнении.

Позднее протокольные службы двух стран предпринимали вялые попытки все же организовать приезд Гаука в Москву. Такой визит, в частности, предполагалось приурочить к открытию Года Германии в России. Однако затем эти планы отменили. В Берлине говорили о нестыковке в рабочих графиках двух президентов. Ходили также слухи, что получивший прохладный прием в Берлине Путин не горел желанием встречать хозяина дворца Bellevue в Кремле.

"Эпохальные перемены"…

Иным было отношение предшественников Гаука к российским лидерам и визитам в Россию.

Роман Херцог (Roman Herzog) — президент Германии с 1994 до 1999 года — стал первым главой немецкого государства, удостоившимся чести во время своего официального визита в Москву в сентябре 1997 года выступить перед депутатами Государственной думы.

Он говорил об "эпохальных переменах" в отношениях между немецким и российским народами, о шансе сделать необратимыми демократию и правовую государственность во всей Европе, цитировал басни Крылова, а закончил свою речь по-русски. "Давайте строить совместное будущее", — призвал Херцог депутатов Госдумы.

В теплой атмосфере проходили визиты в Россию Йоханнеса Рау (Johannes Rau) и Кристиана Вульфа (Christian Wulff). Оба брали с собой жен, оба находились в России по несколько дней. Первый — четыре дня, второй — целых пять.

Йоханнес Рау стал первым немецким президентом, который на окраине Новгорода посетил восстановленное кладбище, где захоронены примерно четыре тысячи немецких и испанских солдат, погибших в этих местах во время Второй мировой войны. А до этого, выступая перед студентами дипломатической академии МИД РФ, Рау заявил, что страны ЕС заинтересованы не только в западной ориентации России, но и в ее всеобъемлющем сотрудничестве с Европой.

… и былое "стратегическое партнерство"

Очень понравилось в России в октябре 2010 года супругам Вульф. С Дмитрием Медведевым, который в то время занимал пост президента, Вульф беседовал пять часов, а потом еще несколько — с временно перешедшим в премьер-министры Путиным в Ново-Огарево.

Президент Германии был в восторге от российского гостеприимства, съездил в Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск, много говорил о ценности "партнерства ради модернизации" и высказался за отмену виз для граждан России, желающих съездить в одну из стран Евросоюза.

"Это визит призван показать, как много общих интересов в политике и экономике связывают Германию и Россию в их стратегическом партнерстве, — говорил тогда Вульф о своем визите. — Кроме того, мне важно в ходе этого государственного визита выразить дружеские чувства Германии к русскому народу".

Визит Штайнмайера в контексте конфликта на Украине

Дружеские чувства к России испытывает и Франк-Вальтер Штайнмайер. Более того, люди, хорошо его знающие, говорят, что он — из той категории немцев, которые относятся к России и россиянам порой иррационально трепетно, искренне им симпатизируют. Штайнмайер, занимая пост министра иностранных дел, не случайно из года в год старался ездить в Екатеринбург, где он выступал с лекциями в Уральском университете и получал искреннее удовольствие от общения со студентами.

При этом Штайнмайер критически относится к российскому президенту Владимиру Путину и не скрывает своего разочарования Сергеем Лавровым, с которым он провел много часов на переговорах в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, стараясь найти политическое решение конфликта на востоке Украины.

В контексте этого конфликта следует рассматривать и его предстоящий визит в Москву. В администрации немецкого президента специально подчеркивают, что визит — не государственный, а рабочий. И его программа составлена так, чтобы Кремль не смог подать приезд Штайнмайера так, будто не было аннексии Крыма и российского вмешательства в Донбассе.

Повод и программа визита президента ФРГ

Вначале — после возложения венка к могиле неизвестного солдата — он встретится с представителями "Мемориала", потом в резиденции немецкого посла — с Михаилом Горбачевым.

Затем поедет к Петропавловскому собору, здание которого — по случаю 500-летия Реформации — российское государство намерено вернуть Евангелическо-лютеранской церкви России. Собственно, в Берлине именно это событие и было выбрано в качестве главного повода для визита Штайнмайера в Москву. Возвращения церкви российским протестантам он добивался еще на посту министра иностранных дел.

Своего же резко критического отношения к действиям России в Крыму и на востоке Украины президент Германии не изменил. И не случайно еще до визита в Москву Штайнмайер съездил в страны Балтии, где в очередной раз осудил противоречащую международному праву российскую аннексию украинского Крыма и пообещал Эстонии, Латвии и Литве поддержку Берлина в вопросах обеспечения национальной безопасности и сотрудничества с НАТО.

У Штайнмайера нет иллюзий по поводу отношений с РФ

"У меня нет иллюзий по поводу состояния наших отношений, — сказал Штайнмайер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, имея в виду отношения с Россией. — Но отсутствие диалога, с моей точки зрения, не альтернатива".

Как никто другой в Германии, Штайнмайер понимает всю сложность поиска выхода из зашедшего в тупик минского процесса политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Он, несомненно, уловил некоторые новые ноты, зазвучавшие в последнее время из уст российского президента. Примером может служить недавнее выступление Путина перед участниками Валдайского клуба — менее жесткое, чем обычно.

На встрече с российским президентом — это последний пункт программы — Штайнмайер, скорее всего, не будет ратовать за возобновление "стратегического партнерства" или "партнерства ради модернизации", а попытается выяснить, готов ли Кремль вести конструктивный диалог с Западом и, например, согласиться разместить на всей территории Донбасса "голубые каски" — миротворцев ООН.