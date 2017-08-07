Переписка полиции о мерах безопасности во время визита Путина в Финляндию попала в руки постороннего человека

Сообщение с информацией о времени прибытия вертолёта Владимира Путина поступило на электронную почту жительницы Оулу в девять часов вечера, то есть спустя примерно девять часов после того, как вертолёт российского президента приземлился в Савонлинна.

Жительница Оулу получила предназначенную для внутреннего пользования полиции информацию о визите президента РФ Владимира Путина, сообщает Yle со ссылкой на газету Iltalehti.

Согласно газете, женщина получила на электронную почту сообщение с текстом из переписки полицейских, в которой, в частности, обсуждалось точное время прибытия вертолёта Путина. Как пишет газета, речь идёт о секретной информации. Кроме того, в переписке обсуждалось передвижение президента Саули Ниинистё.

Эксперт по связям с общественностью из полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен подтверждает информацию Iltalehti.

– Программа электронной почты Outlook работает так, что все электронные адреса, на которые когда-либо отправлялись сообщения, сохраняются в системе. То есть в данном случае не было замечено, что сообщение было отправлено также гражданскому лицу.

– Сообщение поступило на электронную почту гражданскому лицу в девять часов вечера. К этому времени прошло около девяти часов после того, как вертолёт российского президента приземлился. То есть безопасности президента ничего не угрожало. В тот момент президенты уже смотрели оперу в Олавинлинна.

По словам Тюнккюнена, глава полиции Восточной Финляндии Тайсто Хуокко попросил составить рапорт об инциденте.