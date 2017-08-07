07.08.2017, 17:00

Переписка полиции о мерах безопасности во время визита Путина в Финляндию попала в руки постороннего человека

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö andsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö andsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Сообщение с информацией о времени прибытия вертолёта Владимира Путина поступило на электронную почту жительницы Оулу в девять часов вечера, то есть спустя примерно девять часов после того, как вертолёт российского президента приземлился в Савонлинна.

Жительница Оулу получила предназначенную для внутреннего пользования полиции информацию о визите президента РФ Владимира Путина, сообщает Yle со ссылкой на газету Iltalehti.

Согласно газете, женщина получила на электронную почту сообщение с текстом из переписки полицейских, в которой, в частности, обсуждалось точное время прибытия вертолёта Путина. Как пишет газета, речь идёт о секретной информации. Кроме того, в переписке обсуждалось передвижение президента Саули Ниинистё.

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Эксперт по связям с общественностью из полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен подтверждает информацию Iltalehti.

– Программа электронной почты Outlook работает так, что все электронные адреса, на которые когда-либо отправлялись сообщения, сохраняются в системе. То есть в данном случае не было замечено, что сообщение было отправлено также гражданскому лицу.

– Сообщение поступило на электронную почту гражданскому лицу в девять часов вечера. К этому времени прошло около девяти часов после того, как вертолёт российского президента приземлился. То есть безопасности президента ничего не угрожало. В тот момент президенты уже смотрели оперу в Олавинлинна.

По словам Тюнккюнена, глава полиции Восточной Финляндии Тайсто Хуокко попросил составить рапорт об инциденте.

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