Переизбранный президент Ирана пообещал блюсти ядерное соглашение

Исламская Республика Иран не станет нарушать соглашение по иранскому атому, но ответит на нарушения со стороны США, участвующих в ядерной сделке. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани, выступая с речью по случаю инаугурации на второй президентский срок.

"Неспособность США выполнить свои обязательства в рамках ядерного соглашения демонстрирует, что США — партнер, не заслуживающий доверия", — сказал он, выступая в здании Меджлиса (парламента). Церемонию освещал иранский телеканал Press TV. "Правительство и народ Ирана никогда не станут первыми нарушать ядерную сделку, но и не будут бездействовать в ответ на нарушения США", — добавил глава исполнительной власти ИРИ.

Как передает ТАСС, Роухани назвал Совместный всеобъемлющий план действий, принятый в 2015 году Исламской Республикой и "шестеркой" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и последующее снятие эмбарго одним из главных достижений действующего правительства.

В своей речи иранский президент подчеркнул, что власти Исламской Республики открыты для взаимовыгодного сотрудничества и намерены укреплять отношения с соседними государствами. Роухани отметил в этой связи, что любые региональные кризисы, в частности в Сирии и Йемене, необходимо решать посредством диалога. "Конструктивное сотрудничество со странами мира и укрепление отношений с региональными государствами необходимо для обеспечения международной безопасности и стабильности", — уверен он.

Президент Ирана поблагодарил членов иностранных делегаций, прибывших на инаугурацию в Тегеран, отметив, что "присутствие гостей из-за рубежа — знак хороших отношений между Ираном и другими странами".