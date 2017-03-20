Переговоры Шойгу и Лаврова в Токио: Япония выразила протест из-за военных планов РФ на Курилах

В Токио в понедельник, 20 марта, стартовали переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Фумио Кисиды, сообщает РИА "Новости". Также началась встреча министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Томоми Инады. На встрече Инада выразила протест против размещения войск РФ на Курилах.

Фумио Кисида заявил, что обсудит с российским коллегой вопросы совместной экономической деятельности на южных Курилах, а также вопросы посещения бывшими жителями островов "с учетом состоявшихся консультаций на уровне замминистров в целях заключения мирного договора, согласно решению наших лидеров придать ускорение этому процессу".

На переговорах, которые состоялись в субботу в Токио, правительства России и Японии представили планы проектов сотрудничества в сфере рыболовства, туризма и здравоохранения.

Японский министр отметил, что вопросы региональной безопасности, в том числе, проблему ядерной и ракетной программ КНДР, будут обсуждаться позже в формате 2+2 с участием министров обороны двух стран Томоми Инады и Сергея Шойгу.

Кисида рассчитывает, что визит премьер-министра страны Синдзо Абэ состоится уже в ближайшее время. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД Японии перед началом переговоров с Лавровым. "С учетом возможности визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию ранним сроком в этом году я рассчитываю провести сегодня конструктивный диалог по широкому списку вопросов", — отметил он.

В свою очередь, Сергей Лавров выразил надежду на выработку участниками переговоров общих позиций. "Сегодня мы во второй половине дня возобновим встречу "2+2", и считаю, что это весьма актуальное событие, накопилось немало тем, которые важно в таком формате обсудить, наши подходы и желательно выработать общие позиции", — приводит РИА "Новости" слова главы МИД РФ.

Договоренность об обсуждении совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года. 7 февраля министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД Японии Совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно высказывал мнение, что совместная экономическая деятельность на Южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях.

Министр обороны Япония выразила протест против размещения войск РФ на Курилах

Переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Японии Томоми Инады тоже начались, передает ТАСС. Укрепление оборонных связей РФ и Японии не должно отставать от динамики политических контактов, заявил Шойгу. По его оценке, "в 2016 году двусторонние отношения заметно активизировались". "Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их развития", — подчеркнул министр обороны, добавив, что "несмотря на известные трудности", сотрудничество между Россией и Японией "последовательно развивается".

В свою очередь министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса "земля — корабль", сообщает информационное агентство Kyodo.

О планах по размещению на Курилах российской дивизии ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, соответствующие работы должны завершиться "в этом году". В 2016 году на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У".

В Японии в связи с этими планами выразили протест. В МИД Японии отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах противоречит позиции Токио, согласно которой острова являются исконно японской территорией. В Москве в очередной раз указали, что размещение войск и ракет на Курилах является суверенным правом РФ.

Москва и Токио продолжают обсуждение возможности заключения мирного договора. Основным препятствием по-прежнему остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны. Их принадлежность оспаривает Токио. В Москве уверены, что решение пересмотру не подлежит.