Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.