Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари, возглавляющий делегацию официального Дамаска в Астане, заявил по итогам первого заседания на переговорах с повстанцами, что оппозиция ведет себя провокационно.

Он утверждает, что Мохаммед Алуш, представляющий на переговорах повстанцев, вел себя "далеким от дипломатии" образом во время первого дня непрямых переговоров, организованных Россией, Ираном и Турцией.

Алуш со своей стороны обвинил турецких военных и их союзников в нарушении перемирия.

Он также заявил, что для повстанцев прекращение гражданской войны путем политического урегулирования — предпочтительный вариант, но не единственный.

С ним согласился другой представитель повстанцев Осама Абу Зейд, который заявил агентству Франс пресс: "Если переговоры будут успешными, мы за переговоры. Если не будут, к сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как продолжить борьбу".

Встреча была закрыта для СМИ, однако позже в интернете было опубликовано видео — как предполагают, с этих переговоров.

Согласно видеозаписи, на переговорах Мохаммад Алуш назвал правительство президента Сирии Башара Асада террористическим и призвал включить группы союзников сирийских войск, в том числе ливанскую "Хезболлу", в глобальный список террористических организаций, передает Ассошиэйтед пресс.

Переговоры в столице Казахстана — первые, на которых делегация оппозиции была сформирована исключительно из представителей вооруженных групп.

В переговорах в Женеве при посредничестве ООН принимали участие изгнанные оппозиционные политики, и большого прогресса достигнуть не удалось.

Переговоры начались в понедельник утром в одном из отелей Астаны, делегация повстанцев сидела на одной стороне большого круглого стола, правительственные чиновники — на другой.

К ним присоединились представители России и Ирана, которые поддерживают режим Асада, и Турция, которая поддерживает оппозицию, а также специальный посланник ООН Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане.

Несмотря на присутствие делегаций Сирии и вооруженной оппозиции за одним столом, прямых переговоров между ними все же не было — они общались с помощью посредников.

Более 300 тысяч человек убиты и 11 миллионов вынуждены были покинуть свои дома с тех пор, как в марте 2011 года в Сирии началась гражданская война.

Основная цель переговоров в столице Казахстана, как сообщается, — укрепление перемирия, достигнутого в прошлом месяце при посредничестве Турции и России. Пока обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Сколько дней продлится встреча в Астане — пока не известно. По словам посредников, во вторник будет предпринята попытка выработать совместное заявление, передают агентства, ссылаясь на источник.