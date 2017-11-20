Переговоры по формированию правительства в Германии провалились

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) отказалась от дальнейших переговоров по формированию правящей коалиции после сентябрьских выборов в Бундестаг в связи с невозможностью достичь компромисса с консерваторами канцлера Ангелы Меркель и "зелеными". Об этом, как сообщает ТАСС, в ночь на понедельник объявил лидер СвДП Кристиан Линднер.

Отметим, что переговоры длились более 12 часов, но завершились безрезультатно. "Мы были бы вынуждены отказаться от наших принципов и от того, что мы отстаивали, поэтому лучше не править, чем править неправильно", — заявил Линднер.

"Оказалось, что у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия, которая была бы основой стабильного правительства. Мы не знаем, с какими вызовами столкнутся Германия и Европа в будущем, но если мы по очевидным вопросам не можем определить позиции, то что говорить о будущем. Мы не обвиняем наших партнеров в том, что они отстаивают свои позиции, но мы делаем то же самое", — добавил политик.

Reuters приводит еще одну цитату либерала: "Сегодня не было никакого прогресса, а, напротив, лишь новые споры. Все из-за того, что необходимые компромиссы были поставлены под сомнение".

Германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ оказались безуспешными. Об этом заявила в понедельник Ангела Меркель. "Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. От лица ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) я могу сказать, что мы до последнего пытались найти решение", — сказала она. По словам канцлера, ХДС/ХСС в ближайшее время продолжат работу по формированию коалиции.

Канцлер также заявила, что в ближайшее время проведет разговор с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером по поводу провала коалиционных переговоров, после чего станет понятно, как действовать дальше.

Reuters подчеркивает, что решение СвДП либо вынудит Меркель формировать правительство меньшинства, либо в Германии состоятся новые выборы.

В сентябре Ангела Меркель отвергала вероятность формирования правительства меньшинства. "Я не вижу этой возможности. Я вижу свою задачу в том, чтобы мы пришли к созданию стабильного правительства в ФРГ", — говорила канцлер (цитата портала DW). Она также отметила, что стабильное правительство "всегда было отличительной особенностью Германии".

Последний из запланированных раунд предварительных консультаций о формировании будущего правительства Германии начался 16 ноября. Ранее партиям удалось сблизить позиции по целому ряду спорных политических тем. Впрочем, разногласия между участниками оставались, в частности в подходах к проблемам беженцев, защиты климата и перераспределения налоговых поступлений.

"Есть разногласия, серьезные разногласия, каждый борется за то, чтобы максимально отстоять свои позиции. У нас разные позиции, и сегодня мы должны поставить себя на место других, чтобы понять, какие у них интересы. Если это получится, а я думаю, это возможно, то тогда в конце дня мы сможем прийти к позитивному итогу. Но это сложная задача", — отметила тогда Меркель.

Напомним, в Бундестаге впервые с 1953 года представлены шесть партий — выступающие единым блоком ХДС и ХСС (33,2%), социал-демократы (20,8%), "Альтернатива для Германии" (13,1%), Свободная демократическая партия (10,4%), "зеленые" (9,2%) и Левая партия (8,7%).

Все парламентские партии уже исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ. СДПГ, в свою очередь, приняла решение уйти в оппозицию. В связи с этим остался только один вариант формирования правящей коалиции — "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые").

Эксперты ранее предупреждали, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.