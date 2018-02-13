Переговоры по Донбассу в Минске: что остается за кадром

Для реализации плана мирного урегулирования в Донбассе в Минске регулярно собирается Трехсторонняя контактная группа. Репортаж DW о том, что обычно остается без внимания журналистов.

Трехсторонняя контактная группа по реализации плана мирного урегулирования в восточной Украине (ТКГ) намерена собраться в Минске на свое очередное заседание 14 февраля. Анонсируя его, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик был привычно немногословен. "Если бы я мог сказать, я бы это вам сказал", — ответил Сайдик на один из уточняющих вопросов, прозвучавших 31 января на брифинге по итогам предыдущего раунда переговоров.

Посредник старается не давать оценок и во время общения с журналистами озвучивает лишь то, с чем участники ТКГ не будут спорить. Вот и в конце января в белорусской столице он лишь указал основные контуры прошедших и будущих переговоров: озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня, возможные шаги по обмену пленными.

Минские переговоры: вход только по пропускам

На свои заседания Трехсторонняя контактная группа в составе представителей России, Украины и ОБСЕ собирается в столице Беларуси с 31 июля 2014 года. Сейчас Украину на переговорах представляет экс-президент этой страны Леонид Кучма, Россию — бывший спикер Госдумы Борис Грызлов.

Встречи проходят "при участии" представителей самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республик". В пресс-релизах ОБСЕ они называются отдельными районами Донецкой (ОРДО) и соответственно Луганской области (ОЛДО). Формулировка "при участии" указывает на то, что ни ОРДО, ни ОЛДО официально не являются сторонами на переговорах.

Первый раз переговорщики собрались в государственной резиденции "Заславль" под Минском, но затем перебрались в белорусскую столицу — в "Круглый зал" в "Президент-отеле" в центре Минска. Как рассказали корреспонденту DW в администрации гостиницы, для заседания ТКГ на день резервируется весь этаж с конференц-залами, допуск куда осуществляется строго по пропускам.

Если не считать заблокированного этажа и людей с телекамерами, то гостиница работает в обычном режиме и не каждый постоялец может догадаться о том, что здесь решаются вопросы мирного урегулирования на Востоке Украины.

Не без инцидентов благодаря нацболам

Охрана стала заметна после прошлогоднего инцидента, когда 15 февраля 2017 года активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" (созданной членами запрещенной Национал-большевистской партии) сорвали брифинг Мартина Сайдика. Они проникли в помещение под видом белорусских журналистов. Молодые люди выкрикивали лозунги "Донбасс — в состав России!" и "Порошенко — убийца!".

Представитель ОБСЕ вынужден был уйти и возобновил брифинг после того, как хулиганов вывели из помещения. Тогда МИД Беларуси назвал произошедшее "сознательной провокацией, направленной на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки". Однако в целом досмотр после этого случая не стал слишком жестким и сегодня практически ничем не отличается от аналогичной проверки в аэропорту или на такого рода мероприятиях: журналистов и операторов просят включить камеры, компьютеры и диктофоны. На брифинг ТКГ журналистам не нужна предварительная аккредитация.

Сайдик "отдувается" за всех

Но сами переговоры с самого начала проходят в закрытом режиме. В первое время по окончании заседаний представители сторон выходили к журналистам, но потом отказались от этой практики и поручили общение с прессой спрецпредставителю ОБСЕ.

Впрочем, российские СМИ практически всегда ссылаются на лидеров самоправозглашенных республик, которые комментируют итоги переговоров для подконтрольных сепаратистам "Луганского инфоцентра" или "Донецкого агентства новостей". Иногда такие сообщения появляются еще до брифинга спецпредставителя ОБСЕ.

Скучающие в холле гостиницы журналисты порой часами ждут, пока их позовут на пресс-конференцию, наблюдая из окна, как приезжают или отъезжают машины с дипломатическими номерами. Ни украинские, ни российские участники переговоров в "Президент-отеле" не живут. Они приезжают сюда на машинах своих посольств. По неофициальным данным, Кучма вообще не ночует в Минске, возвращаясь на самолете в Киев сразу после переговоров. Это меньше часа полета.

В "Президент-отеле" отказались сообщить, являются ли их постояльцами представители "ДНР" и "ЛНР", но что доподлинно известно: ни в российском, ни тем более в украинском посольстве они не ночуют, а представительств самоправозглашенных республик в Минске нет. Белорусская сторона предоставляет переговорщикам фуршетную линию на весь день. В ресторанах и барах гостиницы участники переговоров корреспондентом DW замечены не были.

Между покупкой книг и чашкой кофе

В личных аккаунтах в соцсетях представители украинской стороны в ТКГ обсуждают покупки книг и то, что минские книжные магазины не дешевле киевских. С такого рода бытовыми заметками другие участники ТКГ в соцсетях "не засветились". Судя по постам в Facebook пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер, обычно переговоры начинаются около полудня или чуть позже. В пресс-службе МИД Беларуси корреспонденту DW в прошлый раз посоветовали прийти в "Президент-отель" к 15 часам, но, как правило, журналистов приглашают на брифинг Мартина Сайдика к шести часам вечера по местному времени.

Как подтвердил DW бармен одного из баров в лобби отеля, обычно к этому времени переговоры завершаются, "хотя бывает и позже". Один из белорусских коллег, постоянно освещающий ход заседаний ТКГ, сказал, что обычно приходит к пяти часам вечера и еще ни разу не опоздал.

Он и другие "летописцы" переговоров Трехсторонней контактной группы вспоминают, что в 2014 году чашка кофе в лобби-баре отеля стоила 20 тысяч белорусских рублей (в пересчете — чуть меньше 1 евро). После этого случилась деноминация рубля (вычеркнули четыре нуля), изменились цены и сейчас кофе стоит на 20 процентов дороже — 3 рубля 7 копеек (1 евро 21 цент).