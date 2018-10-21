Переехавшая в Ригу россиянка: жизнь в Латвии и России — два параллельных мира

До переезда в Ригу рецепт врача был мне нужен для того, чтобы не забыть название препарата, который я хочу приобрести. В аптеке без рецепта можно купить все, ну или почти все. Выбираешь, что болит и покупаешь. Знакомый фармацевт недавно сказал, что из-за того, что все лекарства доступны, фармацевт в аптеке заменил врача, к нему приходят с жалобами и он советует, что лучше купить. Насколько это правильно — вопрос, но то, что иногда это очень удобно — факт.

В Риге нужны рецепты на все, даже на витамин D. Закончился, иди к врачу — плати за прием и выписывай. Я уже привыкла, но поначалу я думала, что в аптеке шутят, когда просят рецепты на препараты, которые в Петербурге я покупала так же просто, как хлеб в продуктовом магазине.

Ситуация на дорогах. Девяностые в далеком прошлом

В Санкт-Петербурге, как и в любом крупном российском городе, обычная картина, когда водителя подрезают, стучат кулаком в стекло, а мужчины выскакивают из машин и начинают выяснять отношения прямо на проезжей части. Никто не вызывает полицию. А зачем? Самосуд хама на дороге — обычное дело.

В Латвии такие случаи, к моему большому счастью, редкость. Обычно истории о дебоширах печатают, как что-то из ряда вон выходящее.

Мужчины. Это отдельный разговор

Местные мужчины симпатичные, высокие и довольно спокойные. Но девушки мне постоянно жалуются: "Ты понимаешь, мало инициативы, не знакомятся на улице и вообще не проявляют активности для завоевания женских сердец". Когда я рассказываю, что в Петербурге симпатичной девушке/женщине сигналят машины, мужчины подходят на улице знакомиться — мои подруги не верят, что так бывает.

Рынок труда. Палка о двух концах

В России большая конкуренция на рынке труда. Два высших образования до 30 лет — это норма. Работы много, но нужно понимать, как только выскакивает неплохая вакансия, на нее может откликнуться 500 человек за первый час и это будут кандидаты плюс-минус одного возраста и образования, выбирать из которых крайне сложно.

В Риге я несколько раз наблюдала процесс подбора персонала на разные должности — от юриста до секретаря. На вакансию присылают максимум десяток CV. Из них максимум три кандидата соответствуют заявленным требованиям. Секретаря на заработную плату 600 евро нетто на моей последней работе искали по принципу — давайте уже возьмем хоть кого-то.

Где легче найти работу c приличной зарплатой, сказать сложно, скажу так — обладая хорошим образованием и коммуникабельностью в Риге легче сделать так, чтобы вас заметили. Но рынок труда, безусловно, небольшой.

Еда. Местная продукция — самая любимая

Живя в России, я покупала литовский сыр, польские яблоки и латвийские сырки, так как в российских сырках Роспотребназор систематически выявлял грибки и превышение уровня дрожжей в 100 раз. Половина жителей Петербурга покупают продукты в Финляндии: особенно питание для детей, молочные продукты, рыбу и шоколад. Сейчас после всех санкций ситуация немного меняется, появляется неплохая российская продукция, но это скорее исключение из правил.

В Латвии я покупаю только местные продукты. Даже суши из одной же сети в Риге на порядок вкуснее. По качеству еды Латвия на порядок выше.

Госучреждения. Крикну, а в ответ тишина

Дозвониться в налоговую, суд, социальную службу Санкт-Петербурга нереально. Опять же проблема мегаполиса. Надо приходить лично.

10 лет назад у меня ограбили квартиру, я час не могла дозвониться в полицию. Мне пришлось ночью идти в участок. Когда я пришла, сотрудник полиции сказал: "У нас нет бензина в машине, если такси за твой счет, поедем".

В Риге по телефону я решаю 99% всех вопросов с государственными учреждениями. Электронно оформляю пособия, подаю декларацию о доходах, прописываюсь в квартире, встаю в очередь в сады и школы. Мне не надо нести конверт директору школы или детского сада, чтобы быстрее или вне очереди получить место. Честно скажу, я пыталась по старой привычке попасть в одно дошкольное учреждение без очереди, но мне ясно дали понять, что тут так вопросы не решают, все электронно и максимально прозрачно.

Для меня жизнь в Латвии и России — два параллельных мира, один из которых упорно пытается откреститься от другого. Это не статья о том, где лучше или хуже, свои минусы есть везде. Ищите место, где вам легко дышать, все остальное по большому счету мелочи, к которым можно довольно быстро адаптироваться.