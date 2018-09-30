Передача: у мэра Юрмалы нашли шприц со следами кокаина

Госполиция наказала председателя Юрмальской думы Гатиса Труксниса (СЗК) за незаконное хранение наркотических веществ, выписав ему штраф на 100 евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Согласно имеющейся в распоряжении авторов передачи информации, шприц с остатками кокаина нашли у Труксниса сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в ходе обысков по делу о возможном незаконном финансировании Союза "зеленых" и крестьян и партии KPV LV.

Анализы подтвердили наличие ДНК Труксниса на шприце, и Госполиция констатировала нарушение статьи 46 Кодекса административных нарушений ("Незаконное хранение наркотических веществ").

Юрмальская дума не комментирует данный случай, отмечает LETA.