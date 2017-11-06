Пентагон: вторжение — единственный способ разоружить КНДР

Президент Дональд Трамп заявил, что Япония могла бы сбивать северокорейские ракеты при помощи американских средств ПВО, которые поставляются этой стране.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что в случае необходимости силы обороны его страны действительно будут способны перехватывать эти ракеты.

В понедельник находящийся в Японии президент Дональд Трамп заявил, что правительство Синдзо Абэ закупит у США "огромное количество" вооружений.

Подобные закупки, сказал президент, обеспечат безопасность Японии.

Пентагон, однако, заявляет, что полностью устранить северокорейскую ядерную угрозу можно лишь путем наземного вторжения в эту страну.

Это заявление было сделано представителем Объединенного комитета начальников штабов контр-адмиралом Майклом Дюмонтом в ответ на запрос конгрессмена Теда Лью.

По словам контр-адмирала, даже приблизительно оценить возможные потери при такой операции чрезвычайно сложно.

"Единственный способ обнаружить и уничтожить абсолютно все компоненты северокорейской ядерной программы — это наземное вторжение", — заявил Майкл Дюмонт.

Контр-адмирал описал возможные риски подобной операции, в том числе и вероятность ядерного контрудара, который Северная Корея может нанести, пока американские войска пытаются обезвредить ядерные арсеналы, находящиеся в глубоких туннелях.

Майкл Дюмонт добавил, что детальное обсуждение подобной возможной операции следует проводить за закрытыми дверьми.

В заявлении, подписанном целым рядом конгрессменов, отслуживших в вооруженных силах США, Тед Лью, демократ из Калифорнии, заявил, что слова контр-адмирала Дюмонта вызывают серьезное беспокойство, и предупредил, что в первые же дни военных действий конфликт с Северной Кореей может привести к сотням тысяч и даже миллионам жертв.

"Анализ подтверждает давно известный факт: хороших вариантов военных действий против Северной Кореи нет", — заявил он.

Нынешнее турне Дональда Трампа по странам Азии — самая продолжительная поездка по Азии президента США за последние 25 лет. Турне проходит в период высокой напряженности в отношениях с Северной Кореей.

Ранее в этом году Трамп заявил, что если Соединенным Штатам придется обороняться от Северной Кореи или защищать от нее своих союзников, то у Америки не будет иного выбора, как полностью уничтожить Северную Корею.

"Президент должен прекратить выступать с провокационными заявленими, мешающими нашим дипломатам и ставящими под угрозу жизни американских военнослужащих", — заявил тогда конгрессмен Лью.

В письме контр-адмирала говорится, что Объединенный комитет начальников штабов предпочитает разрешение северокорейской проблемы дипломатическими средствами и с помощью экономического давления на Пхеньян.

По его словам, число возможных жертв военного конфликта будет зависеть от того, сколь массированным будет северокорейский удар по Сеулу, который находится всего в 56 километрах от границы, а также от того, получат ли США и их союзники раннее оповещение о нападении со стороны КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов также опасается, что Северная Корея может, несмотря на существующие запреты, применить биологическое или химическое оружие.