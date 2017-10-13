Пентагон: США не собираются увеличивать военный контингент в Европе

Соединенные Штаты не планируют наращивать свои военные силы в Европе и нарушать основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил РИА "Новости" официальный представитель Пентагона Джонни Майкл. "Мы продолжаем быть приверженными прозрачности", — сказал он.

Майкл прокомментировал заявления, сделанные накануне официальным представителем Министерства обороны РФ Игорем Конашенковым, обвинившим западные СМИ в намеренном нагнетании истерии в связи с учениями "Запад-2017" для того, чтобы под прикрытием шумихи в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США. При этом в регионе в нарушение договоренностей осталась техника 3-й американской бригады, уточнил генерал-майор.

"В рамках операции "Атлантическая решимость" США на основе ротации меняют бронетанковые бригады каждые девять месяцев", — пояснил Джонни Майкл. Он назвал это "демонстрацией приверженности США коллективной безопасности… в свете агрессивных действий России в регионе".

По словам представителя Пентагона, подобная ротация бронетанковых бригад проводится в "полном соответствии со всеми договорами и международными обязательствами, включая основополагающий акт Россия — НАТО". Он также отметил, что количество "размещенного в Европе американского тяжелого наземного военного оборудования остается намного ниже установленных норм в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

"Покидающая позиции бронетанковая бригада прибыла в январе и в данный момент находится в стадии вывода из мест дислокации", — отметил Майкл. По его словам, "в любой момент времени в рамках операции "Атлантическая решимость" дислоцировано примерно 3,5 тысячи военнослужащих бронетанковых бригад".

Как рассказал представитель американского оборонного ведомства, 2-я бронетанковая бригада только прибывает на позиции. Он пояснил, что в Польше будут размещены примерно 3,3 тысячи военнослужащих и 1,6 тысячи единиц техники, в том числе около 85 танков. Джонни Майкл подчеркнул, что военные и техника замещают уходящее подразделение, а не добавляются к нему.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там… тоже вместе со своей бронетехникой".

Отметив, что в Польше и прибалтийских странах осталась военная техника 3-й американской бронетанковой бригады, Конашенков констатировал, что, "вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войск, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США".

Российско-белорусские учения "Запад-2017" состоялись 14-20 сентября на полигонах России и Белоруссии. В них приняли участие 12 700 военнослужащих. Маневры вызвали шквал критики со стороны Запада. В НАТО высказывали подозрения, что российская сторона намеренно занизила реальную численность войск, чтобы не приглашать наблюдателей.