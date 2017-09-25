Пентагон: пособие по войне с Россией не отражает официальную политику США

Возмутившее Москву американское "Пособие по российскому военному делу нового поколения" не имеет отношения к проводимой властями Соединенных Штатов государственной политике, заявил ТАСС сотрудник пресс-службы Министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй. По его словам, брошюра, подготовленная в декабре 2016 года для внутреннего пользования и недавно ставшая достоянием общественности, представляет собой справочный материал, составленный одним из учреждений Пентагона, сообщает NEWSru.com.



На прошлой неделе издание National Interest обратило внимание, что 18 сентября упомянутое пособие было выложено в открытый доступ на сайте Public Intelligence.

В 68-страничной брошюре, составленной "Группой по изучению асимметричных боевых действий", которая формально входит в структуру сухопутных войск США, говорится о применении Россией, по данным исследователей, Сил специальных операций (ССО) при ведении гибридных войн, в частности на Украине. В документе описываются виды оружия и техники, находящихся в арсенале российской армии, и даются советы по противодействию вооруженным силам РФ.

Как пояснил Рэнкин-Гэллоуэй, связанные с Пентагоном военные колледжи, исследовательские и аналитические центры вырабатывают для министерства новые идеи и занимаются изучением вопросов в областях, связанных с национальной безопасностью и обороной. "Эти структуры часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся базу, но они вовсе необязательно представляют официальную политику правительства", — подчеркнул он, добавив, что выложенная брошюра о российской армии и гибридных войнах как раз одна из таких работ.

Представитель военного ведомства обратил внимание, что об этом говорят и сами авторы материала. На второй странице пособия действительно отмечается, что его содержание "не является текущей доктриной США" и не призвано заменить собой действующие руководства или установленные стандарты. Военнослужащим составители брошюры рекомендовали использовать собранную информацию при условии соблюдения законов военных конфликтов и с учетом текущих обстоятельств.

Между тем в российском парламенте накануне высказали возмущение в связи с публикацией брошюры. Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил, что такого рода учебник будет бесполезным для американских солдат в случае конфликта. "Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими", — сказал он телеканалу RT.