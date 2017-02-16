Пентагон пообещал усилить потенциал украинской армии

США намерены продолжить оказывать серьезную поддержку вооруженных сил Украины, помогая им нарастить потенциал. Об этом, как сообщает в четверг, 16 февраля, РИА Новости, заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон.

Замглавы Пентагона Боб Уорк, по словам Хиллсон, обсудил военную помощь Киеву с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. ”Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил”, — сообщила она.

Уорк, как рассказала представитель Пентагона, также призвал Киев провести реформы, которые бы повысили эффективность предприятий украинского оборонного комплекса. Климкин, в свою очередь, подтвердил приверженность Украины реализации минских соглашений.

В конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который, в частности, предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на ”сдерживание России”. Данные средства пойдут на ”политическую, экономическую и публичную дипломатию”, а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.

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В сентябре Эштон Картер, возглавлявший тогда Пентагон, и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое направлено на усиление взаимодействия государств в оборонной сфере, продвижение реформ в области обороны на Украине и повышение боеготовности вооруженных сил этой страны.

С весны 2014 года на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт. Киев постоянно обвиняет Москву во вмешательстве в этого вооруженное противостояние. Российские власти опровергают эти утверждения, указывая на отсутствие доказательств.