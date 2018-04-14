Пентагон отчитался по итогам удара по Сирии

Минобороны США отчиталось по итогам удара по объектам в Сирии. Как сообщил генерал Кеннет Маккензи, по трем целям были выпущены 105 ракет (что близко к оценкам российского Минобороны). Противодействие сирийской системы ПВО Маккензи назвал неэффективным и "угрожающим, скорее, самим сирийцам". Утром в субботу МО РФ утверждало, что благодаря закупленным еще в СССР системам сирийцы сбили более 70 ракет.

По его словам, США и их союзникам удалось избежать жертв среди мирных жителей во время нанесения ударов по Сирии. По крайней мере, Пентагону о жертвах на земле неизвестно.

Маккензи сообщил, что как минимум в одном из объектов хранились химикаты. "Мы выбрали цели тщательно, чтобы свести к минимуму угрозу мирному населению. Мы завершаем оценку нанесенного урона, однако первоначальные данные указывают на то, что мы выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии", — цитирует генерала ТАСС.

Маккензи сообщил о продолжающихся контактах с военными из России. Он отметил, что "никакой координации или соглашения" с русскими до удара не было. Однако "механизм по предотвращению конфликтов постоянно работает последние месяцы и продолжает работать до и после удара на постоянной основе".