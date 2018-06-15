15.06.2018, 07:00

Пенсионный возраст повысили, проблемы не решили: опыт Белоруссии

 (17)
Deutsche Welle
EST
Linnas on kuum
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Чуть больше двух лет назад в Белоруссии начали повышать пенсионный возраст. Что дала стране и ее гражданам реформа пенсионной системы, какие выводы для себя могут сделать россияне?

С момента подписания указа президента о повышении пенсионного возраста в Белоруссии — с 55 лет до 58 для женщин и с 60 до 63-х для мужчин — прошло немногим более двух лет. Но пенсионный возраст увеличится на 3 года для тех, кто выйдет на пенсию после 1 июля 2022 года. До тех пор — в период с января 2017 года по декабрь 2022-го — минимальный пенсионный возраст каждые полгода повышается на 6 месяцев. Кроме того, для получения пенсии по возрасту каждые полгода повышается на 6 месяцев срок необходимого страхового стажа. Сейчас он должен быть 16,5 лет, а к 2025 году — не менее 20 лет.

Как восприняли перемены в обществе

Большинство белорусов это нововведение не одобряют, но и не протестуют против него. Такую реакцию населения социолог Елена Артеменко объясняет, в частности, тем, что после череды экономических кризисов, начиная с 2008 года, у белорусов снижались ожидания от государства и его социальной направленности, а все негативные тенденции в экономике списывались на кризис в мировой экономике или в РФ.

Со ссылкой на данные НИСЭПИ (опрос прошел в июне 2016-го, уже после подписания указа о повышении пенсионного возраста), Артеменко отмечает, что только 19 процентов опрошенных поддержали увеличение пенсионного возраста, а 70 процентов отнеслись к этому негативно.

Конечно, люди всегда недовольны, когда государство урезает социальные гарантии, отмечает в интервью DW Екатерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC: "Многие чувствуют себя обманутыми, особенно люди предпенсионного возраста — государство всю жизнь обещало им одно, а дает другое. Говорят и о том, что некоторые мужчины не доживают до пенсии".

Есть ли запрос на повышение пенсионного возраста?

ТОП

Наблюдения экспертов подтверждает и блиц-опрос десятка минчан, согласившихся ответить на вопросы DW. Марина, сотрудник одного из институтов Академии наук, в знак протеста против повышения пенсионного возраста вышла из профсоюза: "Считаю, что мои интересы ущемлены. Обидно при стаже 38 лет перерабатывать год. Пенсию мне назначат в 56 лет". Назначат, — потому что об уходе с работы Марина даже не думает. Как и большинство собеседников DW, она рассматривает пенсию как дополнительный к зарплате доход около 150 долларов в эквиваленте: "К моему среднемесячному заработку в 300 долларов — это не роскошь, а необходимость".

Аналогичное мнение высказывает и строитель Сергей с гораздо более высокой зарплатой. Реформа ему категорически не нравится, на пенсию он выйдет в 63 года: "Несмотря на механизацию, приходится иногда и мешок с цементом поднять, и на строительных лесах на большой высоте работать, а это и сегодня уже тяжелее, чем даже 5 лет назад". При сравнении средней зарплаты и средней пенсии становится понятно, что при выходе на пенсию доходы падают более чем на 60 процентов. Поэтому большинство пенсионеров работают в первые годы после выхода на пенсию.

Среди приветствующих реформу — минчане не занятые тяжелым физическим трудом, часто с высоким социальным статусом. Госслужащая Ольга будет "даже рада, если пенсионный возраст в Белоруссии повысят до 68, как в Англии. Сам статус пенсионера не радует. Претендующие на мое место коллеги на работе не будут косо смотреть на меня в мои 55, ожидая пока я освобожу путь для их карьерного роста".

Социолог Елена Артеменко называет серьезной проблемой незащищенность людей старшего возраста на рынке труда (непродление контракта в связи с приближающейся пенсией, трудности при поиске работы). По ее словам, при повышении пенсионного возраста уязвимая группа расширилась: нижняя граница уязвимого возраста вряд ли увеличивается, а верхняя отодвигается до 58 лет для женщин и 63-х для мужчин.

Проблему не решили, а отсрочили?

Многие эксперты — белорусские и из международных финансовых институтов — уверены, что пенсионный возраст в будущем придется повысить, а возраст выхода на пенсию мужчин и женщин уравнять. "Запланированного повышения пенсионного возраста недостаточно, — утверждает Екатерина Борнукова из BEROC. — Расчеты показывают необходимость увеличения пенсионного возраста до 65 лет для всех".

Кроме того, по оценкам экспертов, в обществе однозначно есть запрос на более четкую связь между пенсией, взносами и стажем. Сейчас пенсии в Белоруссии выплачивают за счет взносов работающих и нанимателей в Фонд социальной защиты (ФСЗН) в размере 1 и 28 процентов соответственно. Нынешней реформой, уверена социолог Елена Артеменко, проблема дефицита ФСЗН не решается, а откладывается, потому что доля населения старшего трудоспособного возраста продолжит увеличиваться (сейчас — 25 процентов, к 2050 году достигнет 35 процентов).

Но если бы пенсионный возраст не подняли, замечает Екатерина Борнукова, дефицит ФСЗН сейчас был бы еще больше, и государству пришлось бы значительно снизить пенсии. По ее мнению, негативных последствий в данный момент больше от новых требований по стажу, из-за чего многие оказались в пенсионной ловушке, получая лишь социальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума.

Для решения проблем с пенсиями, резюмирует Елена Артеменко, нужны масштабные реформы — уход от исключительно распределительной модели, дополнительные механизмы накоплений работниками лично и предприятиями: "чтобы снизить риски бедности для самих пенсионеров, стоило бы менять механизмы расчета пенсий: в частности, повышать их в зависимости не от увеличения заработных плат, а исходя из инфляции".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Сборная России разгромила на чемпионате мира Саудовскую Аравию

14.06.2018
В Москве стартовал чемпионат мира по футболу. В матче открытия сборная России разгромила на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию - 5:0 (2:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка вел портал Delfi.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало чемпионата мира по футболу и план повышения языковых штрафов в 10 раз

14.06.2018
Сегодня, 14 июня, в Москве стартовал чемпионат мира по футболу. В матче открытия сборная России разгромила на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию — 5:0 (2:0). А несколько членов Рийгикогу из фракций партий Isamaa, EKRE, а также реформистской и центристской партий стали инициаторами законопроекта об изменениях в Законе о языке, предусматривающих рост штрафов за недостаточный уровень владения эстонским языком. Эти и другие новости этого четверга — в нашей ежедневной подборке.
Подробнее


МНЕНИЕ: Защитишь диссертацию — приходи к нам дворником!

14.06.2018
Не так давно портал DELFI опубликовал мнение руководителя по персоналу сети магазинов Rimi Кайре Теро под заголовком ”Если не будешь учиться, станешь кассиром в магазине”. Не буду пересказывать содержание этой публикации, желающие сами в состоянии найти её и прочитать.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ: Как отличаются цены на алкоголь на судах в Финском заливе, в Таллинне и в Латвии

14.06.2018
Финская газета Iltasanomat пишет, что повышение акцизов в Эстонии привлекло финнов в Латвию. В последнее время среди финнов стало популярным комбинировать поездку в Латвию с посещением Пярну.
Подробнее

Центристы поспешили откреститься от своих коллег, предлагающих повысить языковые штрафы. Яне Тоом стыдно, Раймонд Кальюлайд считает это предвыборным популизмом

14.06.2018
По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, изменения в Законе о языке не являются официальной позицией ни Центристской партии, на парламентской фракции центристов. Эта тема не обсуждалась ни на одном собрании. ”То, что некоторые депутаты подписались под этим документом является их собственной инициативой. Ни фракция, ни партия в целом эту позицию не разделяют. Еще раз отмечу, что этот вопрос нигде не обсуждался и эта инициатива депутатов никак не отражает мнение Центристской партии”,- заявила Керсти Сарапуу.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

ВИДЕО DELFI TV: Последние вздохи: владельцы огородов у Таллиннского аэропорта всеми силами избегают сноса

14.06.2018
Возникшую в советское время сеть садовых участков за Таллиннским аэропортом пробуют ликвидировать уже годами. Страстные садоводы-любители не хотят так просто отказываться от кусочка земли и все время переезжают на пару сотен метров дальше, куда ковши еще не дотягиваются. Delfi TV ходил выяснять, какой жизнью живут садоводы и что их там так настойчиво держит.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Куда обращаться, если никто не хочет помогать? Как женщине пришлось самой спасать семейство лебедей

14.06.2018
Одна женщина опубликовала в Facebook историю о том, как из-за безразличия чиновников, учреждений и жителей города ей пришлось самой ехать спасать лебединой семейство, которое могло угодить под колеса поезда у Ярвевана теэ.
Подробнее

В России решили повысить пенсионный возраст. Кому это нужно и кто пострадает

14.06.2018
Спустя более 10 лет обсуждений правительство решилось на повышение пенсионного возраста. Премьер Дмитрий Медведев обнародовал на заседании правительства параметры повышения. Женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Кто выиграет и кто проиграет от этого решения?
Подробнее

ФОТО с места происшествия: В Пярну мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал ножом полицейским

14.06.2018
В четверг после 12:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Пикк в Пярну мужчин забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и угрожал применить насилие в отношении сына.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ