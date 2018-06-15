Пенсионный возраст повысили, проблемы не решили: опыт Белоруссии

Конечно, люди всегда недовольны, когда государство урезает социальные гарантии, отмечает в интервью DW Екатерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC: "Многие чувствуют себя обманутыми, особенно люди предпенсионного возраста — государство всю жизнь обещало им одно, а дает другое. Говорят и о том, что некоторые мужчины не доживают до пенсии".

Есть ли запрос на повышение пенсионного возраста?

Наблюдения экспертов подтверждает и блиц-опрос десятка минчан, согласившихся ответить на вопросы DW. Марина, сотрудник одного из институтов Академии наук, в знак протеста против повышения пенсионного возраста вышла из профсоюза: "Считаю, что мои интересы ущемлены. Обидно при стаже 38 лет перерабатывать год. Пенсию мне назначат в 56 лет". Назначат, — потому что об уходе с работы Марина даже не думает. Как и большинство собеседников DW, она рассматривает пенсию как дополнительный к зарплате доход около 150 долларов в эквиваленте: "К моему среднемесячному заработку в 300 долларов — это не роскошь, а необходимость".

Аналогичное мнение высказывает и строитель Сергей с гораздо более высокой зарплатой. Реформа ему категорически не нравится, на пенсию он выйдет в 63 года: "Несмотря на механизацию, приходится иногда и мешок с цементом поднять, и на строительных лесах на большой высоте работать, а это и сегодня уже тяжелее, чем даже 5 лет назад". При сравнении средней зарплаты и средней пенсии становится понятно, что при выходе на пенсию доходы падают более чем на 60 процентов. Поэтому большинство пенсионеров работают в первые годы после выхода на пенсию.

Среди приветствующих реформу — минчане не занятые тяжелым физическим трудом, часто с высоким социальным статусом. Госслужащая Ольга будет "даже рада, если пенсионный возраст в Белоруссии повысят до 68, как в Англии. Сам статус пенсионера не радует. Претендующие на мое место коллеги на работе не будут косо смотреть на меня в мои 55, ожидая пока я освобожу путь для их карьерного роста".

Социолог Елена Артеменко называет серьезной проблемой незащищенность людей старшего возраста на рынке труда (непродление контракта в связи с приближающейся пенсией, трудности при поиске работы). По ее словам, при повышении пенсионного возраста уязвимая группа расширилась: нижняя граница уязвимого возраста вряд ли увеличивается, а верхняя отодвигается до 58 лет для женщин и 63-х для мужчин.

Проблему не решили, а отсрочили?

Многие эксперты — белорусские и из международных финансовых институтов — уверены, что пенсионный возраст в будущем придется повысить, а возраст выхода на пенсию мужчин и женщин уравнять. "Запланированного повышения пенсионного возраста недостаточно, — утверждает Екатерина Борнукова из BEROC. — Расчеты показывают необходимость увеличения пенсионного возраста до 65 лет для всех".

Кроме того, по оценкам экспертов, в обществе однозначно есть запрос на более четкую связь между пенсией, взносами и стажем. Сейчас пенсии в Белоруссии выплачивают за счет взносов работающих и нанимателей в Фонд социальной защиты (ФСЗН) в размере 1 и 28 процентов соответственно. Нынешней реформой, уверена социолог Елена Артеменко, проблема дефицита ФСЗН не решается, а откладывается, потому что доля населения старшего трудоспособного возраста продолжит увеличиваться (сейчас — 25 процентов, к 2050 году достигнет 35 процентов).