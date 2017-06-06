Пенс назвал Россию и терроризм главными угрозами для мира

Вице-президент США Майк Пенс, выступая на заседании Atlantic Council (Североатлантического совета), заявил, что для мира главными угрозами являются Россия, Иран и терроризм. Прямая трансляция мероприятия транслировалась на YouTube-канале Atlantic Council, передает Gazeta.ru.

”От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте, — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад”, — сказал Пенс.

При этом он добавил, что Вашингтон готов полностью выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и ”придерживаться принципа, что нападение на одного (члена альянса) — это атака на всех нас”.

”С появлением противников, новых и старых, наш альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма”, — подчеркнул вице-президент США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в дестабилизации Европы и наращивании военного потенциала.