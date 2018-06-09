Павленскому продлили срок ареста на неопределенное время

Российский художник находится под арестом за поджог Банка Франции. Подруга Павленского сообщила о бессрочном продлении ареста акционисту.

Срок предварительного ареста российскому художнику-акционисту Петру Павленскому продлен на неопределенное время. Об этом в субботу, 9 июня, на своей странице в Facebook написала Оксана Шалыгина, спутница жизни Павленского. "Следователь продлила ему содержание под стражей бессрочно, до основного суда по делу", — сообщила Шалыгина. Она также указала, что акционист "в прекрасной физической форме, бодр и весел".

В начале февраля 2018 года суд в Париже продлил на четыре месяца предварительный арест Павленского, задержанного в октябре 2017 года за поджог фасада одного из филиалов Банка Франции.

В мае того же года Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции. Художник утверждал, что в России ему грозят 10 лет лагерей по сфабрикованному делу о "насильственных действиях сексуального характера". Спустя полгода Павленский и Шалыгина были задержаны полицией после поджога на площади Бастилии в Париже. Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, Павленский провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции". Шалыгину суд освободил из-под предварительного ареста в начале января.