Паулс прокомментировал заявление Вайкуле про Крым

”Я в отпуске. Мне звонили, я не знаю, я с ней вообще редко встречаюсь, — рассказал собеседник агентству ФАН. — Она может решать так, как она хочет. Причем я тут, не знаю. Я сам никуда не езжу, с гастролями закончил. Для меня этот вопрос неактуален. А то, что она решает, пусть она решает. Ну что я могу сказать?”

Напомним, во время визита в Одессу Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Свою позицию она объяснила тем, что европейцам запрещено посещать российский полуостров.