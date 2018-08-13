13.08.2018, 13:41

Паулс прокомментировал заявление Вайкуле про Крым

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rus.delfi.ee
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Raimond Pauls
Raimond PaulsFoto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Известный латвийский композитор Раймонд Паулс прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле про Крым.

”Я в отпуске. Мне звонили, я не знаю, я с ней вообще редко встречаюсь, — рассказал собеседник агентству ФАН. — Она может решать так, как она хочет. Причем я тут, не знаю. Я сам никуда не езжу, с гастролями закончил. Для меня этот вопрос неактуален. А то, что она решает, пусть она решает. Ну что я могу сказать?”

Напомним, во время визита в Одессу Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Свою позицию она объяснила тем, что европейцам запрещено посещать российский полуостров.

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