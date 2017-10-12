Патриарх Кирилл впервые высказался о ”Матильде”

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о фильме Алексея Учителя ”Матильда”, передает РИА ”Новости”.

Отмечается, что при этом он не упомянув название фильма, а призвал избегать «домыслов, которые способны ранить огромное количество людей».

«Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий. История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», — сказал патриарх.

По словам патриарха, для многих людей события ХХ века — это «все еще кровоточащая рана». Он отметил, что художник имеет право на художественный вымысел, однако «художественный вымысел и ложь — это разные вещи».

Ранее православные активисты передали в приемную президента России Владимира Путина 100 тыс. подписей против проката фильма Алексея Учителя «Матильда».