28.07.2018, 18:20

Патриарх Кирилл призвал Путина искать утешение в плодах своих трудов

 (1)
Gazeta.ru
EST
Patriarh Kirill
Patriarh KirillFoto: Sergei Pjatakov, RIA Novosti

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с именинами президента России Владимира Путина и пожелал ему искать утешения не только в молитве, но и в плодах трудов своих. Об этом сообщает РИА «Новости».


Подчеркивается, что свое напутствие патриарх Кирилл произнес во время празднований, посвященных 1030-летней годовщине крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира, на которых присутствует российский лидер.

”Помимо этого великого праздника, вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. Я думаю, что не бывает случайностей, особенно когда речь идет о людях, деятельность которых действительно меняет мир”, — сказал патриарх Кирилл.

Он также пожелал Путину ”помощи божией” в трудах, физических сил и духовной крепости, а также чтобы Путин мог ”утешаться” не только общением с близкими и молитвой, но и ”видя плоды трудов своих”.

Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в праздновании годовщины крещения Руси.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



"В Эстонию за деньгами не едут": украинский легионер Дебелко об эстонском чемпионате и "Левадии"

28.07.2018
"Легионеры сюда за деньгами не едут, в Эстонии много не заработаешь. Но зато получаешь игровую практику", — говорит украинец Роман Дебелко (24), который выступает за столичную "Левадию" с февраля 2018 года. Здесь он уже успел забить 21 мяч в 24 встречах и попасть в тройку лучших бомбардиров первенства. В интервью порталу Rus.Delfi нападающий рассказал о перспективах в эстонском чемпионате и своей жизни в Таллинне, раскрыв закулисье футбольного клуба "Левадия".
Подробнее


Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь

28.07.2018
24 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об увеличении до 30 дней срока безвизового пребывания иностранцев в стране. На кого распространяется данная льгота и могут ли ею воспользоваться жители Эстонии, в интервью Delfi рассказал первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике Александр Татаркин.
Подробнее



Яна Тоом не будет баллотироваться в председатели Центристской партии

28.07.2018
В Центристской партии началось выдвижение кандидатов на пост председателя партии. В отличие от позапрошлого года, когда на этот пост претендовали два политика - Юри Ратас и Яна Тоом - на этот раз самым вероятным сценарием является переизбрание нынешнего лидера, поскольку Тоом отказалась от выдвижения своей кандидатуры, передает rus.err.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €

ВИДЕО: ”Клянусь, я не пропустила ни одной помойки!”. Журналист Delfi совершила бутылочный вояж. Каков урожай?

28.07.2018
Конец июля. Самый обычный четверг. Только жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем. В чем дело? В Delfi не платят зарплаты? У Приваловой ”поехала крыша”? Нет! Это — социально-психологическо-развлекательно-экономическо-журналистский эксперимент над собой, над системой, над прохожими.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ООН: Лесные пожары в Северном полушарии ускорят глобальное потепление

28.07.2018
Природные пожары, охватившие в июле ряд районов в Северном полушарии Земли, окажут долгосрочное негативное воздействие на климат планеты, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), являющуюся специализированным учреждением ООН.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

28.07.2018
В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда в пятницу возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны. Поскольку для тушения пожара происходит забор воды из реки Нарва, водителей просят не пользоваться шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, передает rus.err.ee.
Подробнее