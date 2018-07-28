28.07.2018, 18:20

Патриарх Кирилл призвал Путина искать утешение в плодах своих трудов

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Gazeta.ru
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Patriarh Kirill
Patriarh KirillFoto: Sergei Pjatakov, RIA Novosti

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с именинами президента России Владимира Путина и пожелал ему искать утешения не только в молитве, но и в плодах трудов своих. Об этом сообщает РИА «Новости».


Подчеркивается, что свое напутствие патриарх Кирилл произнес во время празднований, посвященных 1030-летней годовщине крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира, на которых присутствует российский лидер.

”Помимо этого великого праздника, вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. Я думаю, что не бывает случайностей, особенно когда речь идет о людях, деятельность которых действительно меняет мир”, — сказал патриарх Кирилл.

Он также пожелал Путину ”помощи божией” в трудах, физических сил и духовной крепости, а также чтобы Путин мог ”утешаться” не только общением с близкими и молитвой, но и ”видя плоды трудов своих”.

Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в праздновании годовщины крещения Руси.

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