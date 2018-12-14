Патриарх Кирилл пожаловался на власти Украины в ООН и Папе Римскому

Патриарх Кирилл упомянул о том, что архиереев УПЦ МП вызывают на "беседы" и допросы в Службу безопасности Украины, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам. В частности, 9 декабря СБУ запретила въезд на территорию страны гражданину Украины митрополиту Донецкому Илариону, сославшись на "особое распоряжение из Киева".

Кроме того, Киев пытается лишить УПЦ МП законных прав на пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами — главными монашескими обителями православной Украины — и передать их в ведение новой украинской церкви.

Также в обращении подчеркивается, что епископов и клириков УПЦ МП пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в "государственной измене" и "разжигании религиозной вражды". В нескольких регионах Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.

1 декабря, перечисляет предстоятель РПЦ, вызовы на допрос в СБУ получили сразу 20 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (Ровенская область). 3 декабря прошли обыски в кафедральных соборах, епархиальных управлениях, храмах и даже в частных домах священнослужителей УПЦ в Житомире, Овруче и Коростене. 5 декабря были допрошены 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий Украинской Православной Церкви. В документах указано, что следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства по ст. 111 ("государственная измена") и ст. 161 ("разжигание религиозной вражды") Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сведения личного характера об архиереях и священнослужителях УПЦ публикуются властями Украины на "поддерживаемом украинским МИД" сайте "Миротворец" "вместе с комментариями, разжигающими религиозную ненависть".

Глава РПЦ указал о том, что украинские власти позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей УПЦ. В частности, 30 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк публично охарактеризовал наместника Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла как "упыря, ненавидящего Украину, украинцев и все украинское".

"Враждебного отношения к Церкви не скрывает и сам Петр Порошенко, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви", — отметил Патриарх Кирилл.

"Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться для достижения поставленной задачи в оставшееся до президентских выборов время. Но уже имевшие место многочисленные факты дискриминации Украинской церкви дают повод опасаться еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому православию", — говорится в послании.

В заключение глава РПЦ заявил, что "на наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе".

Послания патриарха разосланы в преддверии Объединительного собора, который намечен в Киеве на 15 декабря и где планируется создать украинскую церковь, независимую от Московского патриархата.