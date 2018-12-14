Патриарх Кирилл пожаловался на власти Украины в ООН и Папе Римскому

Накануне Объединительного собора в Киеве, намеченного на 15 декабря, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам мировых церквей, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП).
"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской Православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", — цитирует патриарха сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви.
По словам Святейшего, поводом к усилению такого давления послужил отказ украинского православного епископата участвовать в объединительном соборе, на котором Украинская православная церковь, самая многочисленная религиозная конфессия страны, объединяющая тринадцать тысяч приходов, более двухсот монастырей и миллионы верующих, должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую президентом Украины Пером Порошенко совместно с Патриархом Константинопольским Варфоломеем.
"Чтобы принудить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии, органами государственной власти и правоохранительными органами Украины предпринимается ряд действий, вопиющим образом нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины", — говорится в обращении.
Патриарх Кирилл упомянул о том, что архиереев УПЦ МП вызывают на "беседы" и допросы в Службу безопасности Украины, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам. В частности, 9 декабря СБУ запретила въезд на территорию страны гражданину Украины митрополиту Донецкому Илариону, сославшись на "особое распоряжение из Киева".
Кроме того, Киев пытается лишить УПЦ МП законных прав на пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами — главными монашескими обителями православной Украины — и передать их в ведение новой украинской церкви.
Также в обращении подчеркивается, что епископов и клириков УПЦ МП пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в "государственной измене" и "разжигании религиозной вражды". В нескольких регионах Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.
1 декабря, перечисляет предстоятель РПЦ, вызовы на допрос в СБУ получили сразу 20 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (Ровенская область). 3 декабря прошли обыски в кафедральных соборах, епархиальных управлениях, храмах и даже в частных домах священнослужителей УПЦ в Житомире, Овруче и Коростене. 5 декабря были допрошены 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий Украинской Православной Церкви. В документах указано, что следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства по ст. 111 ("государственная измена") и ст. 161 ("разжигание религиозной вражды") Уголовного кодекса Украины.
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Кроме того, сведения личного характера об архиереях и священнослужителях УПЦ публикуются властями Украины на "поддерживаемом украинским МИД" сайте "Миротворец" "вместе с комментариями, разжигающими религиозную ненависть".
Глава РПЦ указал о том, что украинские власти позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей УПЦ. В частности, 30 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк публично охарактеризовал наместника Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла как "упыря, ненавидящего Украину, украинцев и все украинское".
"Враждебного отношения к Церкви не скрывает и сам Петр Порошенко, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви", — отметил Патриарх Кирилл.
"Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться для достижения поставленной задачи в оставшееся до президентских выборов время. Но уже имевшие место многочисленные факты дискриминации Украинской церкви дают повод опасаться еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому православию", — говорится в послании.
В заключение глава РПЦ заявил, что "на наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе".
Послания патриарха разосланы в преддверии Объединительного собора, который намечен в Киеве на 15 декабря и где планируется создать украинскую церковь, независимую от Московского патриархата.
Объединительный собор несколько раз переносился, но затем была названа окончательная дата его проведения — 15 декабря. Он состоится в соборе Святой Софии в Киеве и должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине. Собор также должен утвердить устав новой украинской церкви и выбрать ее предстоятеля. Проведение Объединительного собора — последнее ключевое событие перед провозглашением автокефалии украинской православной церкви.
Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями на собор иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата.
11 октября Константинопольский патриархат заявил о готовности предоставить автокефалиюУкраинской единой поместной православной церкви. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).
Кроме того, сняли анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября прекратил евхаристическое общение(совместное служение литургий) с Константинополем.