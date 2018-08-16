16.08.2018, 22:40

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Маниле


Gazeta.ru
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Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Маниле
Manila lennujaam

Пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы, сообщает CGTN.

Сообщается, что лайнер около часа кружил над аэропортом. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего от левого крыла самолета отвалился двигатель.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет экстренно сел из-за задымления, в результате инцидента пострадали три человека.

Также в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета.

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