Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан. Его задержали после экстренной посадки

Требовавший сменить курс на Афганиста пассажир задержан. "Задержан, оружия при нем не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Как передает телеканал "Россия24" (ВГТРК), к аэропорту Ханты-Мансийска стянуты экстренные службы города, полиция взяла под охрану здание.

По данным телеканала, на борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс SU1515, находятся 75 человек, в том числе пятеро детей, семь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Не менее десятка экипажей полиции дежурит на подъезде к аэропорту, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события. Все машины на въезде проверяют. Журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска агентству "Интерфакс" сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэровокзала не выходили. "Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", — отметил собеседник агентства.

Пассажир авиарейса Сургут — Москва, который во время полета потребовал направить самолет а Афганистан — 41-летний гражданин России. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Предварительно, мужчина может быть психически нездоров", — сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.