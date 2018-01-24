ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить военную поддержку ДНР и ЛНР

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине". В документе ПАСЕ призвала Россию "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций в Крым.

Как отмечает РИА "Новости", автором документа был член ПАСЕ от Литвы Игидиус Варейкис. В резолюции, принятой ассамблеей, также содержится призыв к российским властям о прекращении признания паспортов и других документов, выданных на территории ДНР и ЛНР.

Отдельные пункты резолюции касаются ситуации в Крыму. ПАСЕ потребовала от Москвы обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих на полуострове, и снять запрет на деятельность меджлиса крымских татар.

26 апреля 2016 года меджлис был запрещен Верховным судом Крыма как экстремистская организация по иску на тот момент прокурора республики Натальи Поклонской, которая своим решением приостановила работу этого органа на территории полуострова. Незадолго до этого Минюст РФ официально включил меджлис в список экстремистских организаций.

Кроме того, в принятой ПАСЕ резолюции содержится призыв к обеспечению "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека".

Госдума: Россия никогда не будет исполнять резолюции ПАСЕ по Крыму

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в свою очередь, уже заявил, что резолюции ПАСЕ, касающиеся Крыма, не будут исполнены никогда. "Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены. Это очевидно", — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Россия будет ждать изменения регламента ПАСЕ, прежде чем возвратится к полноценной работе в этой организации. Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявляла, что Россия будет игнорировать решения Евросуда, пока ей не вернут право голоса.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, вскоре после присоединения Крыма, которое на Западе считают аннексией украинского полуострова. Помимо этого, российские представители не могут состоять в руководящих органах ассамблеи и принимать участие в миссиях наблюдателей на выборах.