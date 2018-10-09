ПАСЕ готовится снять санкции с России

К требованиям ассамблеи вернуть Украине Крым прибавились призывы к Москве остановить военную агрессию в Донбассе и освободить украинских политзаключенных. Но ни одного пункта принятых ПАСЕ резолюций Кремль не выполнил, и в знак протеста против решений ассамблеи делегация Госдумы РФ с 2016 года не принимает участия в сессия ПАСЕ.

На каждой январской сессии национальные делегации проходят процедуру подтверждения полномочий, которые могут быть оспорены на основании серьезных нарушений страной-членом Совета Европы (СЕ) принципов организации. Так что в Москве понимают, что, не выполнив требований ПАСЕ, избежать нового витка санкций российской делегации не удастся.

Правило тридцати

В настоящее время процедура полномочий функционирует следующим образом. Во время открытия ассамблеи президент ПАСЕ ставит на голосование вопрос о подтверждении полномочий всех делегаций. Если в этот момент кто-нибудь из присутствующих заявляет о своем желании оспорить права какой-либо из них и его поддерживают 30 депутатов от пяти стран, то запускается механизм подготовки доклада от имени мониторингового комитета.

Докладчик, изучив основания, по которым некоторые члены ассамблеи сомневаются в праве делегации принимать участие в работе ПАСЕ, готовит текст резолюции, в которой предлагает либо подтвердить полномочия, либо не подтвердить, или подтвердить с ограничениями. Резолюция выносится на голосование ассамблеи и принимается простым большинством.

Удобные нововведения

До сих пор такая процедура введения санкций не оставляла российской делегации почти никаких шансов на возвращение в ассамблею. Внесение изменений в этот механизм и стало предметом резолюции, которую 9 октября в сессионном зале представит бельгийская депутат от партии социалистов Петра де Суттер.

В соответствии с проектом резолюции, количество депутатов, необходимое для инициирования пересмотра полномочий делегации, должно составлять шестую часть от всех присутствующих в зале. А для принятия самой резолюции о полномочиях необходимо, чтобы ее поддержали две трети присутствующих на голосовании парламентариев.

Кроме того, в резолюции говорится, что даже если делегация будет лишена каких-либо прав в ассамблее, она все равно может принимать участие в голосовании во время выборов судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), комиссара СЕ по правам человека и генерального секретаря СЕ.

Секреты политической кухни

Идея изменить правила "под Россию" витала в ПАСЕ с 2016 года. Впервые она была вынесена на обсуждение с легкой руки испанского депутата Педро Аграмунта, который тогда как раз занял кресло президента ПАСЕ. Он принадлежал к сторонникам диалога с Россией и выступал за идею безусловного возвращения в ПАСЕ российской делегации. Но два года назад представители почти всех депутатских групп, даже несмотря на то, что многие из них симпатизировали России, отвергли эту идею, отказавшись подстраивать устоявшийся регламент под интересы одной страны.

Затем случился громкий скандал с поездкой Аграмунта с депутатами Госдумы РФ на самолете Минобороны России в Сирию, где он встречался с Башаром Ассадом. Чтобы досрочно уволить Аграмунта с должности президента за неподобающее поведение, ПАСЕ пришлось вводить в регламент новую статью. Это подвело депутатов ассамблеи к мысли, что регламент несовершенен и его нужно изменить.

После отставки Педро Аграмунта новый президент ПАСЕ, итальянец-социалист Микелле Николетти начал активно заявлять о том, что все страны-члены Совета Европы имеют право на полноценное участие в работе организации. И поскольку Россия полноправно работает в Комитете министров СЕ, она должна присутствовать и в ПАСЕ. Соответствующую резолюцию о "гармонизации правил, регулирующих участие и представительство государств-членов в обоих уставных органах СЕ", ассамблея приняла в октябре прошлого года.

Финансовый шантаж

Тем временем Москва ужесточила тон в общении с Советом Европы. В 2017 году Россия не доплатила в бюджет организации две трети от суммы своего взноса в 33 миллиона евро. Российские власти заявили о том, что возобновят платежи только тогда, когда делегация РФ вернется в ПАСЕ.