19.05.2018, 16:00

Партия оппозиционного российского политика Навального будет называться "Россия будущего"

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Интерфакс
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Navalnõi
NavalnõiFoto: TATYANA MAKEYEVA, Reuters/Scanpix

Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу, 19 мая.


Навальный на съезде не присутствовал, так как Тверской суд Москвы 15 мая назначил ему 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы. Председателя партии съезд избирать не стал, передает Интерфакс.

Говоря о целях партии, юрист ФБК Любовь Соболь заявила о необходимости добиваться реальных перемен, реальных реформ, результатом которых станут суды и следствие, которые будут объективно вести и рассматривать дела, гарантии частной собственности, а также борьба с коррупцией, чтобы деньги из бюджета не уходили в офшоры и не тратились на яхты и дворцы.

Открывая съезд, юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что это четвертый учредительный съезд партии и седьмой — в общей сложности. Он выразил уверенность, что партия Навального будет зарегистрирована, отметив, что возможно это не последний съезд, который придется проводить.

"Мы ждали представителей министерства юстиции, но они не пришли", — добавил Жданов.

Он сообщил, что на съезде присутствуют 124 делегата из 60 субъектов РФ. На съезде также принято решение о создании партии, ее региональных отделений, и утвержден ее устав.

Как ранее сообщил Навальный в своем Telegram-канале, в Минюст РФ было подано уведомление о проведении учредительного съезда партии "Рабочее название". По его словам, такое название было выбрано для того, чтобы до съезда не успели "украсть" его, зарегистрировав партию-"спойлер".

Навальный с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием Партия прогресса, в том числе в очередной раз — в январе текущего года. Оргкомитет Партии прогресса Навального был зарегистрирован в конце февраля 2014 года.

ТОП

Весной 2015 года Минюст принял решение об отказе в регистрации организации, мотивировав это нарушением организаторами статьи 15 закона "О политических партиях" (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации Партии прогресса находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января 2018 года Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации партии. Однако, 22 февраля бывший соратник Навального Виталий Серуканов, покинувший его команду из-за разногласий, сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию Партии прогресса.

19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в Партию прогресса. В связи с этим, Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.

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