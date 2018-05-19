Партия оппозиционного российского политика Навального будет называться "Россия будущего"

Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу, 19 мая.



Навальный на съезде не присутствовал, так как Тверской суд Москвы 15 мая назначил ему 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы. Председателя партии съезд избирать не стал, передает Интерфакс.

Говоря о целях партии, юрист ФБК Любовь Соболь заявила о необходимости добиваться реальных перемен, реальных реформ, результатом которых станут суды и следствие, которые будут объективно вести и рассматривать дела, гарантии частной собственности, а также борьба с коррупцией, чтобы деньги из бюджета не уходили в офшоры и не тратились на яхты и дворцы.

Открывая съезд, юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что это четвертый учредительный съезд партии и седьмой — в общей сложности. Он выразил уверенность, что партия Навального будет зарегистрирована, отметив, что возможно это не последний съезд, который придется проводить.

"Мы ждали представителей министерства юстиции, но они не пришли", — добавил Жданов.

Он сообщил, что на съезде присутствуют 124 делегата из 60 субъектов РФ. На съезде также принято решение о создании партии, ее региональных отделений, и утвержден ее устав.