Партия Макрона получила абсолютное большинство в парламенте Франции

Во Франции подведены итоговые результаты выборов депутатов национального собрания страны, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Le Parisien.
Отмечается, что в 341 округе победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона ”Вперед, республика”. Таким образом партия Макрона получила абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.
Правоцентристская партия ”Республиканцы” получила 113 депутатских мандатов, кандидаты союзной партии MoDem (”Демократическое движение”) получили 40 мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский ”Союз демократов и независимых” — 17, ”Непокорившаяся Франция” Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, ”Национальный фронт” Марин Ле Пен — 8.