19.06.2017, 07:55

Партия Макрона получила абсолютное большинство в парламенте Франции

 (21)
Gazeta.ru
EST
Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFoto: PHILIPPE HUGUEN, AFP/Scanpix

Во Франции подведены итоговые результаты выборов депутатов национального собрания страны, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что в 341 округе победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона ”Вперед, республика”. Таким образом партия Макрона получила абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.

Правоцентристская партия ”Республиканцы” получила 113 депутатских мандатов, кандидаты союзной партии MoDem (”Демократическое движение”) получили 40 мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский ”Союз демократов и независимых” — 17, ”Непокорившаяся Франция” Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, ”Национальный фронт” Марин Ле Пен — 8.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии