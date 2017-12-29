Парламентская коалиция в Украине: пациент скорее мертв, чем жив?

Прошло более 3 лет, как в Раде была создана коалиция "Европейская Украина", взявшая на себя обязательства по реформам. Сейчас и наличие коалиции, и поддержка ею реформ под вопросом.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде сразу после парламентских выборов еще в ноябре 2014 года. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП), "Народного фронта" (НФ), "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии (РП). Но эта "дружба" продолжалась недолго. Через год из коалиции вышла фракция РП Олега Ляшко, а позже — в феврале 2016 года коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".

Она есть, но ее нет

На данный момент в коалицию входит фракция "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Однако, если посмотреть на сайте Верховной рады состав депутатских фракций, то во фракции БПП насчитывается 138 депутатов, во фракции НФ — 81 депутат. Вместе 219 депутатов.

При этом в соответствии с положениями статьи 83 Конституции Украины, в состав коалиции парламентских фракций должно входить большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной рады, то есть не менее 226 человек . "Для всех очевидно, что больше года коалиции в украинском парламенте нет. В Верховной раде занимаются юридической казуистикой и пытаются убедить, что формально есть основания полагать, что коалиция есть, но реально ее нет", — говорит председатель общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

А где списки?

DW направила в Раду официальный запрос с просьбой предоставить информацию о том, существует ли на данный момент в парламенте коалиция, и документ, которым это подтверждается. Также мы попросили поименный список депутатов, которые входят в коалицию.

Ответ аппарата Верховной рады на наш запрос оказался достаточно лаконичным. "После изъятия законом" О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины "от 08.10.2010 №2600 -VI положений о парламентской коалиции, представление или ведения таких списков не предусмотрено действующим законодательством", — говорится в ответе на запрос DW.

Председатель Рады Андрей Парубий уже второй год обещает обнародовать фамилии депутатов, которые входят в коалицию, однако до сих пор этого не произошло. Депутаты, которых лишили мандата, даже судились со спикером из-за "тайных списков" тех, кто входит в коалицию, но проиграли суд.

Руководство Верховной рады упорно игнорирует обнародование информации об этом, поскольку если документально подтвердится, что депутатов в коалиции меньше 226, то она будет считаться нелегитимной, говорит Алексей Кошель.

Вместе с тем сами депутаты из коалиции это отрицают. "Когда мы формировали правительство и правительственную программу, голосов тех, кто официально входил в коалицию, хватало для принятия решения. Это самое главное. Поэтому формально коалиция есть, хотя можно об этом много дискутировать", — сказал DW заместитель председателя парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины, депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арешонков.

Выполняется ли коалиционное соглашение?

Зацепкой для утверждения о существовании коалиции может послужить коалиционное соглашение, которое ее представители подписали в 2014 году. Эксперты, анализирующие парламентскую деятельность, указывают на то, что соглашение все-таки выполняется, но частично и непредсказуемо.

"Коалиционное соглашение в частности, в положениях по некоторым социально-экономическим преобразованиям — например, по реформе медицины, образования, пенсионной системы понемногу выполняется. Но делается это с огромным опозданием, потому что власти приходится считаться с непопулярностью реформ", — констатирует парламентский аналитик общественного движения "Честно" Алексей Ведров.

По его словам, невыгодные власти с политической точки зрения реформы, хотя они и предусмотрены коалиционным соглашением, блокируются. Например, только 49 процентов от состава фракции БПП поддержали проект Избирательного кодекса.

Алексей Кошель отмечает, что по данным ежегодного мониторинга КИУ работы Верховной рады, в 2015 году коалиционное соглашение было выполнено на треть. Позже работа затормозилась. "Коалиционное соглашение это уже мертвый документ, который можно сдавать в архив. Там много депутаты наобещали, поэтому было несколько попыток найти заменитель коалиционному соглашению, в частности, приняли План законодательного обеспечения реформ, но тоже его не выполняют", — отмечает Кошель.

По его мнению, из-за сложившейся ситуации, в Украине тормозятся реформы. "Работа планируется максимум на неделю, и никто не может точно сказать, за что они будут голосовать в январе или феврале. Никто не знает, какие приоритеты в реформах", — отмечает глава КИУ.

Негативные последствия изменений 2010 года

Владимир Арешонков проблему признает и соглашается, что неопределенность с коалицией тормозит реформы на Украине. По его словам, на вопросе существования коалиции много спекуляций в связи с тем, что из закона "О регламенте Верховной рады" в 2010 году был полностью удален раздел о коалиции и порядке ее работы. Основные общие положения о коалиции записаны в Конституции, но деталей — как формируется, работает и распускается — нигде нет.

Арешонков отметил, что комитет по регламенту в Верховной раде еще в прошлом году разработал законопроект с детализацией условий работы парламентской коалиции. Положительные заключения по поводу этого документа уже сделала и Венецианская комиссия. Однако главы депутатских фракций и руководство Верховной рады всячески избегают включения этого законопроекта в повестку дня рассмотрения парламентом.