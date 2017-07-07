Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию вернуть Крым Украине

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на сессии в Минске поддержал предложенный Украиной проект резолюции, в котором содержится призыв к России отменить решение о присоединении Крыма и вернуть полуостров Киеву. Российская делегация выступила против принятия документа, но во время голосования осталась в меньшинстве.

Документ, в частности, призывает российские власти отменить решение о незаконной аннексии Автономной республики Крым и обеспечить беспрепятственное передвижение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на полуострове.

Кроме того, в резолюции утверждается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "российских гибридных сил". Помимо этого Парламентская ассамблея также призвала Москву прекратить военные действия на юго-востоке Украине.

Также в проекте резолюции ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

Глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия представит свою резолюцию о нарушении украинскими властями международных норм. "Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате государственного переворота, поддержанного, кстати, рядом европейских государств" — объявил он (цитата по "Интерфакс").

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, пригласил всех приехать "в российские Крым и Севастополь, которые вернулись в Российскую Федерацию на основе норм международного права, и посмотреть своими глазами на то, какую радость испытывают жители Крыма и Севастополя, насколько гармонично и успешной является их жизнь". Кроме того, Слуцкий заявил об отсутствии российских тяжелых вооружений и российских гибридных вооруженных сил на юго-востоке Украины.

Член российской делегации депутат Николай Рыжак, выступая против принятия украинской резолюции, заявил: "Вот так в 30-е годы ползучий фашизм потихоньку завладевал умами спокойных европейцев, а потом мы все в коалиции преодолевали чудовищную войну. Вот и сейчас мы поощряем ростки неонацизма в Украине. Вы еще будете жалеть, когда события в Украине заставят вас переосмыслить постулаты, которые вы выдвигаете в отношении граждан Крыма".

В завершение дискуссии слово взял автор резолюции, представитель Украины Артур Герасимов. "Когда вы говорите о референдуме в Крыме, то каким образом референдум под дулами "Калашникова" соответствует нормам международного права? И когда вы говорите о том, что в отчете СММ ОБСЕ отсутствуют данные о присутствии российского вооружения, то что тогда значат слова система "Буратино" в этих отчетах? Это новейшие экземпляры российского оружия", — обратился Герасимов к своим российским коллегам и призвал их не врать.

Голосование всей Парламентской ассамблеи по проекту резолюции ожидается в ближайшие дни, также европейские депутаты будут голосовать за итоговую декларацию, в которую включат все принятые ассамблеей резолюции.

19 июня Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2018 года. Санкции были продлены на год без обсуждения; более того, заявление Совета ЕС было опубликовано еще до того, как министры всех 28 стран ЕС прибыли на переговоры.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе приобретение недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.