Парламентарии ЕС недовольны предложениями Мэй по "брекситу"

Европейские парламентарии сочли неудачным предложение британского премьер-министра Терезы Мэй относительно статуса граждан стран ЕС в Британии после "брексита".

Представитель парламента ЕС на переговорах по "брекситу", бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что предложение Терезы Мэй не оправдывает ожиданий европейцев и создает ситуацию, при которой европейцам в Британии будет предоставлено меньше прав, чем британцам в Европе.

Европейские парламентарии выразили неудовлетворение предложениями Британии в открытом письме, подписанном представителями четырех политических фракций, на долю которых приходится три четверти голосов в парламенте.

Авторы письма также отмечают, что само по себе предложение Мэй противоречит обещаниям Британии, что у европейцев в Британии будет не меньше прав после "брексита".

В конце июня Тереза Мэй выразила готовность предоставить всем гражданам стран Евросоюза, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство.

Этот статус, как пояснила Мэй, позволит европейцам и после выхода Британии из ЕС беспрепятственно жить в Соединенном Королевстве и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами.

Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.

Европейские парламентарии, в свою очередь, в открытом письме подчеркнули, что у них есть право отвергнуть предложение Мэй, как и любое другое предложение по "брекситу", которое они посчитают ущемляющим права граждан стран ЕС.

Представители ЕС неоднократно подчеркивали, что они не намерены принимать условия, которые лишали бы европейцев уже имеющихся у них прав.

По мнению парламентариев, предложение Мэй как раз предусматривает лишение европейцев некоторых прав. А это, в свою очередь, ставит в положение неопределенности миллионы граждан стран ЕС, живущих в Британии.

"Это создает новый тип гражданства "второго класса" для граждан ЕС в Британии. Мы не понимаем, почему они должны лишаться своих прав", — отметил Ги Верхофстадт, отвечая на вопросы BBC Radio 4.

Предложения ЕС, напротив, были простыми, понятными и честными, отмечают европейские парламентарии. По их словам, предложения ЕС предусматривают сохранение существующих прав для британцев, которые будут точно такими же, как и у граждан стран ЕС.

В британском правительстве, в свою очередь, отметили, что письмо парламентариев содержит ряд неточностей относительно предложения Лондона.

"Мнение, высказанное Европейским парламентом, это ненужное искажение предложения [Британии], которое уже было признано некоторыми странами ЕС основой для соглашения", — отметил пресс-секретарь правительства Британии.

По мнению Мэй, ее предложение о предоставлении постоянного вида на жительство гарантирует некоторую определенность трем миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли свой вклад в благополучие британского общества.

Вопрос о сохранении всех прав британских граждан в странах ЕС и выходцев из других стран Евросоюза в Британии не вызывает у сторон глубоких разногласий, однако ЕС настаивал, что все вопросы, связанные с "брекситом", должны обсуждаться в едином пакете и в рамках одного переговорного процесса.

В Британии в настоящее время живет около 3,2 миллиона европейских граждан, а в остальных 27 странах — 1,2 миллиона британцев.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начались в конце июня. Членство Британии в ЕС должно прекратиться 29 марта 2019 года.