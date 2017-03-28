Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости

Парламент Шотландии принял предложение о повторном референдуме о независимости, проведения которого добивается первый министр Никола Стерджен, пишет Русская служба Би-би-си.

Депутаты согласились провести новое голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го — как и настаивала первый министр Шотландии.

За новый референдум проголосовали 69 депутатов регионального парламента, против — 59.

В Шотландии не согласны с результатами референдума о членстве Британии в ЕС. Большинство шотландцев — 62% — в ходе прошедшего в июне 2016 года референдума проголосовали за сохранение членства страны в Евросоюзе.

По закону, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Британии, Стерджен должна получить разрешение шотландского парламента.

Британское правительство уже заявило, что заблокирует все попытки проведения нового референдума в Шотландии до окончания процедуры "брексита".

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Британии. Сторонники независимости тогда проиграли: 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.