Парламент Петербурга отказал в проведении референдума о передаче Исаакия РПЦ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду признало вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви не соответствующим законам РФ, что делает его проведение невозможным.

Как отметил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок ("Единая Россия"), юридическое управление Заксобрания и комитет признали вопрос референдума не отвечающим законам РФ.

Среди недоработок юридического плана он выделил нестыковки с положениями федерального закона о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям, неоднозначность толкования вопроса, выносимого на референдум и недостатки формулировки самого вопроса. Оппозиционные депутаты обвинили коллег в предвзятости.

"То, что мы сейчас рассматриваем — это часть политической борьбы. Вы зафиксировали тезис, что по закону обязаны передать (Исаакиевский собор РПЦ — ИФ), и следуете ему", — обратился к участникам заседания депутат Максим Резник ("Партия роста").

"Нам говорят — это не юридический вопрос. Сегодняшний наш вопрос — исключительно юридический, потому что именно Законодательное собрание должно дать юридическую оценку вопросу, выносимому на референдум. Мы просто не имеем права выносить на голосование такие юридически не выверенные, сырые вопросы", — парировал Четырбок.

Горожанам предлагалось ответить на следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Проект постановления поддержали 38 народных избранников, 10 выступили против. Он был принят в целом.

Ранее в среду депутаты внесли в повестку дня вопрос референдума, несмотря на то, что прежде неоднократно отказывались его рассматривать. На обсуждение также были вынесены вопросы референдумов о запрете анонимности в интернете и отзыве мандатов оппозиционных депутатов Заксобрания.

27 июня новый директор Исаакия Юрий Мудров сообщил в интервью "Интерфаксу", что собор сохранит статус-кво, в нем будут проводиться церковные службы и вестись музейная деятельность. Он отметил, что заявки на передачу собора со стороны РПЦ по состоянию на конец июня не поступало и процесс передачи не был запущен.

Инициатива по передаче Исаакиевского собора РПЦ вызвала в Петербурге бурную дискуссию. Оппозиционные депутаты Заксобрания предложили провести по этому вопросу референдум. Позже группа граждан предложила на референдуме отозвать мандаты парламентских оппозиционеров, что послужило поводом для ужесточения городского законодательства о выборах и референдумах.