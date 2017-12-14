Парламент навязал правительству Мэй голосование по "брекситу"

Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй потерпело поражение в парламенте во время голосования по важной поправке к проходящему сейчас через Палату общин законопроекту о переносе европейского законодательства в британское.

Поправка предусматривает, что итоговое соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза должно быть ратифицировано парламентом.

Правительство настаивало, что это положение ослабляет его позицию на переговорах с ЕС — необходимость ратификации соглашения в парламенте оставляет еще меньше времени для переговоров, на которые и так отведен крайне сжатый срок до 29 марта 2019 года.

Однако большинством в 309 голосов против 304 депутаты проголосовали против позиции правительства. К этому большинству примкнули 11 членов правящей Консервативной партии.

Министры заявляют, что это никак не повлияет на тот факт, что Британия выйдет из состава ЕС в 2019 году.

Среди консерваторов, которые проголосовали против позиции правительства, — восемь бывших министров.

Среди них Стивен Хаммонд, который сразу после голосования был смещен со своего поста вице-председателя партии.

"Сегодня я поставил интересы страны и моих избирателей выше интересов партии и проголосовал согласно своим принципам, чтобы дать парламенту возможность проголосовать осмысленно", — написал взбунтовавшийся консерватор в "Твиттере".

Это первое поражение правительства в парламенте по вопросу о "брексите".

Оно случилось за день до того, как премьер-министр Мэй должна будет принимать участие в саммите ЕС, на котором будет обсуждаться "брексит".

Что все это значит?

Лора Кюнссберг, корреспондент Би-би-си по вопросам британской политики

Это первое поражение Терезы Мэй в палате общин. В четверг ей также предстоит встреча в Брюсселе с лидерами стран Евросоюза.

Но, кроме определенной доли конфуза, означает ли это голосование нечто серьезное? Среди министров мнения на этот счет расходятся. Двое министров сказали мне, что исход голосования, конечно, неприятен, но по большому счету ничего не меняет.

Консервативная партия настолько расколота по вопросу о том, как страна выйдет из состава ЕС, что с самого начала было ясно, что прохождение соответствующих законопроектов через парламент легким не будет.

Но еще один министр сказал мне, что это голосование — это "плохо для "брексита", и явно переживал по поводу того, как повели себя его коллеги.

Правительство потерпело поражение в парламенте после бурных дебатов, во время которых мятежники-консерваторы присоединились к оппозиционной Лейбористской партии.

Критики предложенного законопроекта утверждали, что его цель — саботировать волеизъявление народа и связать руки правительству.

Пародируя известный лозунг кампании за выход из ЕС, бывший министр и одна из мятежников-консерваторов Ники Морган сразу после голования написала в "Твиттере": "Сегодня парламент вернул себе контроль над процессом выхода из состава ЕС".

Это слова вызвали возмущение "брекситеров", некоторые из которых уже заявляют, что партия должна отказать мятежникам в поддержке на будущих выборах.

Членство Великобритании в ЕС прекратится 29 марта 2019 года. Сейчас начинаются переговоры между Лондоном и Брюсселем о том, какими будут отношения обеих сторон после этой даты.

Границы не будет: Британия и ЕС договорились по "брекситу"

Законопроект о выходе из состава ЕС — важная составляющая стратегии британского правительства.

Он прекратит преимущественный статус общеевропейского законодательства над законами составных частей Соединенного Королевства и одновременно автоматически перенесет все ранее принятые европейские регламенты и директивы в британское законодательство, с тем чтобы в день "брексита" законы оставались неизменными.

Депутаты парламента много раз пытались изменить текст законопроекта, но лишь сейчас им это удалось.

Если не произойдет никаких изменений, парламент должен будет одобрить будущую договоренность с Брюсселем, прежде чем та вступит в силу.

Координатор переговоров по "брекситу" со стороны Европейского парламента Ги Верхофстадт написал в "Твиттере": "Британский парламент берет контроль в свои руки. Европейский и британский парламенты вместе решат, каким будет окончательное соглашение. Интересы граждан важнее, чем узкопартийные политические интересы. Это хороший день для демократии".