Парламент Македонии одобрил изменение названия государства

"По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым", — объявил глава парламента Талат Джафери.

Теперь эта страна будет наименоваться "Республика Северная Македония". В текст основного закона также внесены положения об уважении "суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран". Кроме того, в конституции декларируется стремление Скопье заботиться о культурных, экономических и социальных правах членов македонского народа и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала вступлению Македонии в ЕС и НАТО. Против названия Республика Македония категорически выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия — по названию столицы страны Скопье.