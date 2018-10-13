13.10.2018, 19:00

Парламент Литвы одобрил появление метро

 (13)
ru.DELFI.lt
EST
Moskva metroo
фото иллюстративноеFoto: Vladimir Pesnja, Sputnik

После длившихся почти 10 лет дискуссий парламент Литвы одобрил строительство метро в Литве.


После того как парламент одобрил идею метро, появилась возможность для строительства метро усилиями частного капитала.

Согласно закону, мэрии сами подготовят необходимые документы по планированию территорий, подготовке решений и т.д. Проекты могут осуществлять только мэрии, они могут инициировать признание метро как экономические объекты государственного значения.

Самоуправления смогут инвестировать в акции метро — до 50%, а в целом инвестиции будут привлекаться в виде партнерства или концессии с частным капиталом (на срок более 25 лет).

Депутат Пятрас Гражули назвал идею метро в Литве утопической. "Может, это и утопия, но иногда и она становится реальностью. Может, появятся инвесторы. Я думаю, что через 50 лет метро в Вильнюсе появится", — сказал он. Консерватор Арвидас Анушаускас убежден, что можно найти и другие более удобные и дешевые способы сообщения, например, электрический транспорт, самокаты.

По его словам, "логичнее было бы пустить метро из Клайпеды в Палангу".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Государство хочет обязать всех пользоваться электронным адресом на eesti.ee: чем это чревато?

13.10.2018
В современном мире, а тем более в электронном государстве, коим считается Эстония, сложно представить себе человека без адреса электронной почты. Ведь он используется как идентификация на многих ресурсах в интернете. В то же время для людей, далеких от мира современных технологий, например пожилых, нет ничего надежнее почтового ящика в подъезде и писем лично в руки. Возможно, скоро все изменится, и государство обяжет всех проверять свой электронный ящик на государственном портале. Для чего это нужно, и можно ли будет от этого отказаться — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее



Резкое подорожание стоимости вывоза мусора в разных регионах: с чем это связано?

13.10.2018
С 1 ноября вывоз мусора в Кохтла-Ярве подорожает почти на 80%. Местные власти решили удовлетворить ходатайство фирмы Ekovir, которая два года назад выиграла тендер на вывоз отходов с куда более низкой ценой, чем у конкурентов, а теперь объявила о невозможности работать по прежним тарифам. В Таллинне вывоз мусора тоже подорожает, но уже в связи с тем, что Ируская станция отходов сообщила о повышении цен. Сколько же придется платить и можно ли как-то уменьшить эту статью расходов — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее


Как в Эстонии живут заключенные и на что чаще всего жалуются

13.10.2018
В редакцию практически еженедельно приходят письма из мест лишения свободы. Кто-то жалуется на несправедливый приговор, кто-то от нечего делать делится своими мыслями о сущности бытия. При этом почти все жалуются на условия содержания, и ни один человек ни разу не написал, что эти условия хорошие. Поскольку для обычного законопослушного гражданина всё, что происходит за решеткой, — тайна за семью печатями, ”МК-Эстония” решила пролить свет на некоторые нюансы тюремной жизни. На часто задаваемые заключенными вопросы ответила представитель Министерства юстиции по вопросам тюрем Леаника Либеон.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €

Производитель раскрыл подробности аварии ”Союза МС-10”

13.10.2018
Заместитель главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро ”Искра” Виктор Волчков заявил, что ракета ”Союз МС-10” была спасена после аварийного запуска с помощью двигателей головного обтекателя, передает РИА ”Новости”.
Подробнее



Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу

13.10.2018
Эстонские застройщики, трепещите! Крупная российская фирма строит у стадиона ”Калев” в центре Таллинна три многоквартирных дома класса люкс, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

НА ЗАМЕТКУ | А вы не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?

13.10.2018
Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов. Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине, пишет Lamp.
Подробнее