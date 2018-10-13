Парламент Литвы одобрил появление метро



После того как парламент одобрил идею метро, появилась возможность для строительства метро усилиями частного капитала.

Согласно закону, мэрии сами подготовят необходимые документы по планированию территорий, подготовке решений и т.д. Проекты могут осуществлять только мэрии, они могут инициировать признание метро как экономические объекты государственного значения.

Самоуправления смогут инвестировать в акции метро — до 50%, а в целом инвестиции будут привлекаться в виде партнерства или концессии с частным капиталом (на срок более 25 лет).

Депутат Пятрас Гражули назвал идею метро в Литве утопической. "Может, это и утопия, но иногда и она становится реальностью. Может, появятся инвесторы. Я думаю, что через 50 лет метро в Вильнюсе появится", — сказал он. Консерватор Арвидас Анушаускас убежден, что можно найти и другие более удобные и дешевые способы сообщения, например, электрический транспорт, самокаты.

По его словам, "логичнее было бы пустить метро из Клайпеды в Палангу".