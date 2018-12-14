Парламент Косово утвердил создание армии

Сообщается, что во втором чтении был утвержден пакет из законопроектов ”О министерстве обороны”, ”О СБК”, ”О службе в СБК”. За пакет законопроектов проголосовали 105 депутатов.

После трансформации ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч военнослужащих и 3 тысяч резервистов.

Ранее сообщалось, что в Косово предупредили об угрозе нестабильности на Балканах.