Парламент Косово утвердил создание армии

Депутаты парламента самопровозглашенного Косово утвердили пакет законопроектов, предусматривающих перевод сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы, передает РИА ”Новости”.
Сообщается, что во втором чтении был утвержден пакет из законопроектов ”О министерстве обороны”, ”О СБК”, ”О службе в СБК”. За пакет законопроектов проголосовали 105 депутатов.
После трансформации ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч военнослужащих и 3 тысяч резервистов.
Ранее сообщалось, что в Косово предупредили об угрозе нестабильности на Балканах.
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