Парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

В поддержку соглашения со Скопье высказались 153 греческих парламентария при условии, что для ратификации соглашения необходимо было получить простое большинство — минимум 151 положительный голос, передает "Интерфакс".

Это был заключительный этап ратификацией греческой стороной этого соглашения. Таким образом Македония, ранее ратифицировавшая договор, будет официально переименована в Северную Македонию, что позволит завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет.

Благодаря этому Македония сможет претендовать на членство в НАТО и ЕС: до сих пор Греция блокировала присоединение Македонии к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу как раз из-за споров о названии страны.